The Kingdom: سلسلة جديدة على SBS تدخل عالم الكنيسة الخمسينية لاستكشاف خفاياها!

الصحفي مارك فينيل يعود إلى عالم الكنيسة الخمسينية بعد هروبه قبل 17 عاماً. في فيلم وثائقي وشخصي للغاية، يحقق مارك في كيفية إنشاء أستراليا لواحدة من أكثر الكنائس نجاحاً وفضائحية في العالم، ويتساءل: في حال انهارت هذه المملكة، من سيحل محلها؟

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Source: SBS

النقاط الرئيسية:
  • الصحفي مارك فينيل يعود إلى عالم الكنيسة الخمسينية بعد هروبه قبل 17 عاماً.
  • يواجه مارك ماضيه الذي قضاه في الكنيسة ويشرح سبب هروبه والتزامه الصمت حتى الآن.
  • يحاول مارك استكشاف آليات الخلافة داخل هذه الكنائس.
يبدأ العرض الأول يوم الخميس 8 حزيران/ يونيو على SBS On Demand والساعة 7.30 مساءً يوم الأحد 11 حزيران/ يونيو على SBS . يعود مارك فينيل في الفيلم الوثائقي The Kingdom إلى عالم الكنيسة الخمسينية التي هرب منها منذ 17 عاماً للكشف عن التحول المزلزل الذي أدى إلى تراجع كنيسة Hillsong، وليواجه طفولته المعقدة داخل تلك الكنيسة.

يلتقي مارك فينيل الحائز على جائزة Walkley بالمؤمنين الحاليين والسابقين الذين يفضحون التكلفة البشرية لسلطة الكنيسة الخمسينية الطاغية، ويستكشف كيف أدت مزاعم التنمر والاعتداء الجنسي وسوء الإدارة المالية إلى إضعاف إمبراطورية Hillsong.
كما يواجه مارك ماضيه الذي قضاه في هذه الكنائس، حيث شهد أموراً فظيعة ورأى كيف كان يتم طرد الأرواح الشريرة من الناس. ويشرح أيضاً سبب هروبه ولماذا التزم الصمت إلى أقصى الحدود حيال ذلك حتى الآن.

قال المقدم والمنتج مارك فينيل، "في اللحظة التي يعلم فيها العالم أن هذا جزء من ماضيك، لا يبالون إذا ما كنت قد أحببته أو كرهته أو تركته. بل يصبح وصمة عليك. لقد تغيرت حياة الكثير من الناس بشكل إيجابي بفضل الحركة الخمسينية. ولكن هناك أيضاً متطوعون، وموظفون، وضحايا ممن تم القضاء عليهم من قبل الكنائس العملاقة الحديثة.

يجول The Kingdom في رحلة حول أستراليا وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدخل الكاميرات إلى الكنائس الخمسينية الكبرى، وصولاً إلى النقلة الجريئة إلى Hillsong حيث يطرح السؤال: هل هذا هو ما يبدو عليه التنافس على النفوس، وهل يمكن أن ينجحوا حيث خذلت Hillsong أتباعها؟

يبث The Kingdom على SBS On Demand مع ترجمة باللغة العربية.

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نشر في: 30/05/2023 12:12pm
آخر تحديث: 30/05/2023 1:07pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS

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