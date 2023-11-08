ما هي الجوانب المظلمة لأحد الأديرة الغامضة التي يجهلها الأستراليون؟

تشهد السلسلة الوثائقية الجديدة The Mission غوص الصحفي مارك فينيل في عملية سرقة محيرة ووقحة لست وعشرين تحفة فنية من أحد الأديرة في بيرث في غرب أستراليا.

A man stands in a dark room. Framed artworks, out of focus, hang on the wall behind him. Two shadowy figures, one holding a framed painting, stand in the bakground.

Marc Fennell pieces together the hidden story of one of the strangest art heists in Australian history. Credit: SBS

تحوي المتاحف والمعارض الأسترالية لوحات لا تقدر بثمن. لكن دير نيو نورسيا، الذي يقع على بعد 130 كيلومترًا شمال شرق مدينة بيرث في غرب أستراليا، ليس أحد الأماكن المعروفة للأستراليين كمعرض فني بارز. ومع ذلك، فهو موضوع السلسلة الوثائقية الجديدة لمارك فينيل عن سرقة الأعمال الفنية The Mission.

تسلط هذه السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء الضوء على عملية سرقة غريبة حدثت في الثمانينيات، عندما سرق مجرمان متلعثمان ست وعشرين لوحة أوروبية من دير البينديكتين الإسباني، وحاولت الشرطة حينها تحديد موقع الأعمال الفنية قبل أن يتم إرسالها إلى الخارج.
Marc Fennell, in a black shirt and jacket, stands in front of a long building. There is a cross on the end of the building, and the words 'Museum & Art Gallery' can be seen on a wall in front of the building.
Marc Fennell at New Norcia. Credit: SBS
وكما برع فينيل في فيلمه الوثائقي السابق Stuff the British Stole، فهو لا يعيد سرد رواية السرقة فقط، بل يتناول قصة مثيرة للاهتمام ويعمل على تفكيكها لإظهار موضوعات السياسة والسلطة والاستعمار التي تلعب دوراً أيضاً.
أشار فينيل أثناء مناقشة سلسلة The Mission إلى أن القصة تبدأ غريبة وتزداد غرابة." فهي تطرح أسئلة مثل لماذا كان هناك دير بنديكتيني إسباني في بلدة صغيرة في غرب أستراليا في البداية؟ لماذا يضم لوحات لا تقدر بثمن؟ لماذا كانت في طريقها إلى الفلبين؟ من كان المشتري المقصود؟ لماذا كان المجرمون جاهلين بحقائق الأمور؟

حصل فينيل والفريق على وثائق المحكمة وبدأوا في الحفر. "بدا الأمر وكأنه سيناريو فيلم! ومن هنا جاءت فكرة إعادة التصوير". تتضمن السلسلة مقابلات مع المحققين في القضية وفنانين، ويظهر الممثلون مرتدين أزياء الثمانينيات لإعادة إنشاء مسرح الجريمة وعملية التخطيط والفرار. يسمح هذا الاختيار الإبداعي للمشاهدين بالتفاعل مع الممثلين بشكل أفضل، بطرق لا تستطيع الدراما الوثائقية العادية فعلها.
A man in a black polo shirt sits at a table.
Ken Gregson, retired detective and former Western Australian Major Crimes Squad lead investigator, who led the wild cross-country search for the stolen paintings, is among those featured in the documentary. Credit: SBS
ومع ذلك، واجه الفريق بعض العوائق، إذ لم يتمكن من العثور على سيارة Ford Falcon ذهبية كتلك التي استخدمها اللصوص كوسيلة للهروب.

من الناحية النظرية، إن نهاية هذه السلسلة ستكون مرضية للمشاهد، وكل ما يمكن الإفصاح عنه أنها لا تدور حول السرقة فحسب بل هناك المزيد من التشويق في خضم الأحداث.

يتعمق فينيل أكثر في تاريخ الدير الذي يقع وسط أدغال بيرث والذي لا شبيه له في البلاد، ويتأمل في تراثه المظلم. اليوم، تقف نيو نورسيا بمثابة تذكير بأن الأماكن الجميلة يمكن أن يكون لها ماض قبيح لا يتم الاعتراف به دائمًا. وقد قام الموقع في عام 2020 بوضع نصب تذكاري يعترف بالأحداث المؤلمة في تاريخ نيو نورسيا.

يقول فينيل، "أتمنى لو كانت هذه الأماكن أكثر صدقًا بعض الشيء. كل هذه الأماكن في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا عادة ما يتم تجميل الحقائق حولها. لكن مهمتي الآن هي إضافة الصدق إلى الوضع الذي بات يثير فضول الصحفيون وليس أنا فحسب"!
A woman in glasses sits at a kitchen table. She holds a photograph in her hand. More black and white photographs are spread out on the table.
Noongar-Balladong woman Dallas Phillips is one of those who speak in the documentary about harrowing experiences at New Norcia.
فما هي الحقائق التي سيكشفها فينيل؟ تابعوا كل الأحداث في سلسلة The Mission المتوافرة مع ترجمة عربية على SBS On Demand.
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نشر في: 9/11/2023 10:31am
By Annie Hariharan
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS
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