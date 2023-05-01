«لا يمكن تعويضه»: محبو جوك زونفريلو نجم MasterChef في حالة صدمه بعد وفاته عن عمر يناهز 46 عاما

النقاط الرئيسية: أكدت شرطة فيكتوريا أن الضباط وصلوا إلى فندق في كارلتون حوالي الساعة 2 صباحًا يوم الاثنين وعثروا على جثة الرجل

لا يتم التعامل مع وفاته على أن بها شبهة جنائية وسيتم إعداد تقرير الطب الشرعي

وُلد زونفريلو في غلاسكو لأب إيطالي وأم اسكتلندية وانتقل إلى أستراليا بشكل دائم منذ أكثر من عقدين

يتذكر محبو جوك زونفريلو موهبته وكرمه بعد وفاته وهو الشيف الحائز على جوائز عديدة والشخصية التلفزيونية الشهيرة.





تم تكريم مقدم برنامج MasterChef من قبل عائلته والعاملين في صناعة التلفزيون الأسترالية والطهاة المشهورين في العالم.





توفي زونفريلو فجأة في ملبورن خلال الليل، وأكدت شرطة فيكتوريا أن الضباط وصلوا إلى فندق في كارلتون حوالي الساعة 2 صباحًا يوم الاثنين وعثروا على جثة الرجل.





لا يتم التعامل مع وفاته على أن بها شبهة جنائية وسيتم إعداد تقرير الطب الشرعي.



MasterChef Australia presenters Andy Allen, Melissa Leong and Jock Zonfrillo at the Melbourne Cup last year. Tuesday. Source: AAP / Joel Carrett وصفته عائلته بأنه زوج وأب وأخ وابن وصديق لا يمكن تعويضه. وقالت في بيان: «بقلوب محطمة تمامًا وبدون معرفة كيف يمكننا المضي قدمًا في الحياة بدونه، نشعر بالصدمة ونحن نعلن أن جوك توفي بالأمس».





«يمكن أن تصفه الكثير من الكلمات، ويمكن سرد العديد من القصص ولكن في هذا الوقت نشعر بالارتباك الشديد بحيث لا يمكننا وضعها في كلمات."



قالت شبكة Network Ten التي تقوم بعرض برنامج MasterChef Australia وشركة الإنتاج Endemol Shine Australia إنهما أصيبتا بصدمة وحزن عميقين بسبب الخسارة المفاجئة.





وُلد زونفريلو في غلاسكو لأب إيطالي وأم اسكتلندية وانتقل إلى أستراليا بشكل دائم منذ أكثر من عقدين.





افتتح مطعمين في أديلايد Bistro Blackwood و Orana بعد العمل في أفضل المطابخ حول العالم بما في ذلك مطعم Marco Pierre White الشهير في لندن.





فاز زونفريلو بجائزة الباسك العالمية المرموقة في الطهي في عام 2018 وانضم إلى MasterChef Australia في عام 2019.





قال الشيف جوردون رامزي إنه «استمتع حقًا» بالوقت الذي أمضاه الاثنان معًا في البرنامج.





ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة تقول: «أرسل كل حبي إلى لورين والعائلة في هذا الوقت العصيب».





عمل جيمي أوليفر مع زونفريلو في الجزء الجديد من البرنامج.





وكتب: «كان جوك كريمًا جدًا معي بوقته وروحه في البرنامج ولهذا كنت ممتنًا جدًا».



قال المغني جيمي بارنز إنه عاجز عن الكلام.





«كان جوك بمثابة أخ لي وجعلنا بعضنا البعض نضحك ونبكي. قلبي مع عائلته».



وقد كان من المقرر عرض أحدث جزء من البرنامج يوم الثلاثاء لكن شركة الإنتاج قالت إنه لن يبث هذا الأسبوع.





زونفريلو كان متزوجا من السيدة لورين فرايد ولديه أربعة أطفال هم آفا وصوفي وألفي وإيسلا.





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