مباراة الماتيلداس وفرنسا تحطم الأرقام القياسية في اعداد المشاهدات التلفزيونية

حطمت مباراة أستراليا وفرنسا تحطم الأرقام القياسية في اعداد المشاهدات التلفزيونية.



فوفقًا لبيان صادر عن القناة السابعة ، شاهد اللعبة 6.2 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد ، بمتوسط بث محلي يبلغ 4.17 مليون ، مما يجعلها الفقرة التلفزيونية التي حصدت أكبر عدد من المشاهدين خلال عام 2023.





وكان منتخب الماتيلداس قد تمكن من تجاوز الحاجز الفرنسي والتأهل الى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم بكرة القدم للسيدات.





وكانت المباراة التي جرت مساء السبت قد انتهت بوقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل من دون اهداف ليصار الى ضربات الجزاء الترجيحية لتنتهي بنتيجة 7-6 لصالح الماتيلداس.





وجعل هذا الفوز المنتخب الاسترالي يتأهل لاول مرة في تاريخه الى نصف نهائي كأس العالم.





وسيواجه الماتيلداس منتخب إنجلترا في نصف النهائي يوم الأربعاء في سيدني.



