تحذيرات من انتشار عدوى الحصبة في سيدني وصن شاين كوست

النقاط الرئيسية: تقول NSW Health إن الطفل المصاب قضى وقتًا في Parramatta و Westmead يوم الإثنين

أصيب الطفل وهو أصغر من أن يتم تطعيمه ضد الحصبة بالعدوى أثناء وجوده في الهند قبل العودة إلى سيدني

تم تحديد Coles Nambour كمكان مثير للقلق حيث زارته الأسرة بعد ظهر يوم الإثنين

يتم حث الناس في غرب سيدني وفي صن شاين كوست في كوينزلاند على مراقبة أعراض الحصبة بعد تشخيص ثلاث حالات من مرض الجهاز التنفسي شديد العدوى.





تقول NSW Health إن الطفل المصاب قضى وقتًا في Parramatta و Westmead يوم الإثنين عندما كان معديًا. وقد أصيب الطفل وهو أصغر من أن يتم تطعيمه ضد الحصبة بالعدوى أثناء وجوده في الهند قبل العودة إلى سيدني.





كما أصدر مستشفى صن شاين كوست ووحدة الصحة العامة بالخدمة الصحية يوم الخميس تحذيرًا للصحة العامة بشأن حالتي حصبة في عائلة عادت من الخارج في 13 مارس.





تم تحديد Coles Nambour كمكان مثير للقلق حيث زارته الأسرة بعد ظهر يوم الإثنين. وقال المستشفى في بيان مساء الأربعاء إن الموظفين والأشخاص الذين زاروا المكان في ذلك اليوم مطالبون بمراقبة صحتهم وصحة أسرهم.





وقالت المستشفى التي تعالج الحالتين: "هذا تذكير بأنه يجب على الجميع أن ينتهزوا الفرصة للتأكد من تلقيحهم ضد الحصبة".





تحث كريستين سيلفي من NSW Health الأشخاص الذين قد يكونون عرضة للإصابة بالحصبة وأي شخص ولد في عام 1966 أو بعده ولم يتلق جرعتين من اللقاح المضاد للحصبة على الحصول على جرعة بحلول يوم الخميس.





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