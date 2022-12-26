"أعراض مشتركة بين الحصبة وكوفيد 19": إليك أحدث نصائح السفر وسط تفشي الأمراض في العالم

تقول وزارة الصحة في فيكتوريا إن الأعراض الأولية للحصبة والإنفلونزا و COVID-19 متطابقة.





تنصح المقيمين الذين تظهر عليهم الأعراض بإجراء اختبار الحصبة إذا كان اختبار COVID-19 الخاص بهم سلبيًا وأصيبوا بطفح جلدي.





تشمل السمات السريرية للحصبة الحمى والسعال الشديد والتهاب الملتحمة يليه طفح جلدي أحمر اللون ينتشر من الرأس والرقبة إلى بقية الجسم.





يمكن أن تتطور الأعراض بعد سبعة إلى 18 يومًا من التعرض ويمكن للفيروس أن يظل نشطًا في البيئة لمدة تصل إلى ساعتين بعد مغادرة الشخص المصاب للمنطقة.





وقال كبير المسؤولين الطبيين في فيكتوريا، البروفيسور بريت ساتون، إن السكان يمكن أن يصابوا بالتهاب رئوي ومضاعفات خطيرة أخرى من الحصبة.



قد يحتاج الأطفال إلى دخول المستشفى. يرجى طلب العناية الطبية على الفور إذا لاحظت أي أعراض، خاصة إذا كنت قد عدت مؤخرًا من الخارج البروفيسور بريت ساتون





المخاطر على الأستراليين





قالت وزارة الصحة ورعاية المسنين إن أستراليا تخلصت رسميًا من الحصبة في عام 2014 ولكنها لا تزال تواجه خطر انتقال محدود وتفشي المرض على مستوى صغير إلى متوسط الحجم.





وقالت لـ SBS: «على الرغم من أن الحصبة لم تعد متوطنة هنا، إلا أن أستراليا لا تزال ترى حالات بين الزوار الأجانب والمقيمين العائدين».





وقالت لـ SBS: «التطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من الحصبة، وأستراليا لديها معدلات تحصين عالية (93.5 في المائة للأطفال البالغين من العمر عامين) ضد الحصبة».



نصائح السفر





قال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا، البروفيسور بول كيلي، إن الأستراليين الذين يسافرون إلى الخارج خلال فترة الأعياد يجب أن يأخذوا في الاعتبار مخاطر الحصبة وشلل الأطفال لأن تغطية التحصين ربما انخفضت في بعض البلدان المشهورة بين السياح الأستراليين.





وقال في بيان: «يجب على الناس التأكد من تحصينهم بالكامل ضد الحصبة وشلل الأطفال قبل السفر إلى أي بلد توجد فيه أمراض شديدة العدوى».



تشمل البلدان التي تنتشر فيها الحصبة بشكل شائع الهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين وتايلاند كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا، البروفيسور بول كيلي

قالت حكومة فيكتوريا إن الأشخاص الذين ولدوا عام 1966 أو بعد ذلك الحين وليس لديهم أدلة موثقة على جرعتين من لقاح الحصبة معرضون للخطر.





وقالت إن «الأطفال غير المحصنين معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة».





وأضافت: «يمكن للرضع الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر تلقي لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) قبل السفر إلى الخارج إلى البلدان التي تتوطن فيها الحصبة، أو حيث يحدث تفشي الحصبة».





قال البروفيسور كيلي إن جرعتين من اللقاح توفران حماية مدى الحياة ضد المرض في 99 في المائة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم.





«الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا يتمتعون أيضًا بالحصانة.»





تقدم أستراليا الجرعة الأولى من لقاح MMR في عمر 12 شهرًا كجزء من جدول برنامج التحصين الوطني (NIP).





إذا تلقى الرضيع جرعة مبكرة من لقاح MMR (على سبيل المثال عند ثمانية أشهر) قبل السفر إلى الخارج، فلا يزال يتعين عليه تلقي جرعاته الروتينية لمدة 12 شهرًا و 18 شهرًا بما يتماشى مع جدول NIP، وفقًا لوزارة الصحة.





«لقاح MR مجاني للرضع الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 12 شهرًا الذين يسافرون إلى المناطق المصابة بالحصبة.»





قالت الحكومة الأسترالية إن المقيمين الذين لديهم تغطية Medicare لا يزال بإمكانهم الحصول على لقاحات مجانية حتى يبلغوا 20 عامًا إذا فاتتهم لقاحات NIP الروتينية الموصى بها في مرحلة الطفولة.





يأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه الباحثون إن لقاح بخاخ الأنف ضد كوفيد 19 يمكن أن يكون متاحًا للأستراليين في غضون عامين بعد التجارب البشرية المحتملة في عام 2024.



