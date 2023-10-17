هل ستتمكن هذه العائلات الشابة من إعادة الحياة للريف الأسترالي العجوز؟

النقاط الرئيسية: سلسلة جديدة على SBS توثق تجربة ثماني عائلات أسترالية بالانتقال من المدينة إلى الريف لإعادة إحيائه.

تعاني القرى الأسترالية من ارتفاع معدلات الشيخوخة، وانخفاض معدلات الولادات، ونقص كبير في المهارات والحرمان الاجتماعي والاقتصادي.

تنقل العائلات الثمانية مجموعة من المهارات والخبرات والمواهب إلى الريف.

توفر هذه التجربة الاجتماعية الجريئة، التي تقدمها ميف ووروست، نظرة شاملة عن التحديات التي تواجهها مناطق أستراليا الريفية، بما في ذلك الافتقار إلى السكن الميسور التكلفة، ونقص العمال المهرة، ونقص الاستثمار في الخدمات الحيوية والبنية التحتية. كما تلقي هذه السلسلة الضوء على عدد من الحلول للقرى التي تعاني في جميع أنحاء البلاد.





كانت ماريبورو التي يسكنها حوالي ثمانية أشخاص، واحدة أكثر الأماكن حيوية وتعددًا للثقافات وثراءً على وجه الأرض. أما اليوم فهي واحدة من القرى الأقل تنوعًا عرقيًا والأكثر حرمانًا في أستراليا، كما أن سكانها يتقدمون في السن بسرعة.



Myf Warhurst Source: SBS تعاني العديد من القرى الأسترالية من ارتفاع معدلات الشيخوخة، وانخفاض معدلات الولادات، ونقص كبير في المهارات والحرمان الاجتماعي والاقتصادي. لذا يرى الخبراء أن العامل الرئيسي في ضمان الازدهار المستقبلي لهذه القرى النائية هو وصول مهاجرين جدد.





نرى في سلسلة Meet the Neighbours العائلات الثماني تنتقل من المدينة حاملة مجموعة من المهارات والخبرات والمواهب إلى الريف، بدءًا من المتخصصين في الرعاية الصحية إلى المعلم والصحفي والطاهي وسائق الشاحنة ونجم لعبة الكريكيت. ويخطط البعض لإنشاء أعمالهم الخاصة، ويرسلون أطفالهم إلى المدرسة المحلية. كما يدعمون المجتمعات المحلية وينضمون إليها، بل ويجلبون بعض وسائل الترفيه الليلية إلى المدينة.



Source: SBS خلال هذه السلسلة، تستكشف ميف ووروست، التي نشأت في بلدة صغيرة، علاقتها الشخصية بريف أستراليا، وتتحقق من تقدم السكان الجدد، وتبحث في الحلول الكبرى لتنشيط القرى مثل ماريبورو.





فهل سيستطيع السكان الجدد بث حياة جديدة في القرية، وهل ستغير هذه الخطوة حياتهم؟





ترقبوا كل الحلقات من Meet the Neighbours على SBS On Demand اعتبارًا من الأربعاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر، أو شاهدوا الحلقات الأسبوعية كل أربعاء بدءًا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر الساعة 7:30 مساءً على SBS.





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