بولين هانسون تدعي أن أجزاء من قانون التمييز العنصري غير دستورية في دفاعها ضد مهرين فاروقي

النقاط الرئيسية: تقاضي السناتور فاروقي السناتور هانسون بسبب سلوكها الهجومي غير القانوني بموجب قانون التمييز العنصري

جاءت التغريدة من السناتور بولين هانسون ردًا على التعليقات التي أدلت بها نائبة زعيم حزب الخضر بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر

يجادل الفريق القانوني للسيناتور هانسون بأن أقسام القانون «تنتهك الحرية الضمنية للتواصل السياسي في الدستور»

ستحاول زعيمة One Nation بولين هانسون تقييد قوانين التمييز العنصري الأسترالية في دفاعها ضد السناتور عن حزب الخضر مهرين فاروقي بسبب تغريدة تحريضية.





تقاضي السناتور فاروقي السناتور هانسون بسبب سلوكها الهجومي غير القانوني بموجب قانون التمييز العنصري، بسبب تغريدة قالت فيها لنائبة زعيم حزب الخضر بأن عليها «العودة إلى باكستان».





وجاءت التغريدة من السناتور بولين هانسون ردًا على التعليقات التي أدلت بها نائبة زعيم حزب الخضر بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.





وقد قامت السناتور هانسون بتعيين المحامية البارزة سو كريسانثو إس سي وخبيرة القانون الدستوري بريت ووكر إس سي للدفاع عنها.



ستدافع المحامية البارزة سو كريسانثو إس سي عن السناتور بولين هانسون. Source: AAP في الوثائق المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية، يقول محامو السناتور هانسون إن تغريدتها كانت معقولة وتم نشرها بحسن نية لأنها اعتقدت أنها صحيحة وكانت تستخدم حسابها الشخصي العام للتعبير عن رأيها.





وتشكك الوثائق أيضاً في صحة المادتين 18 جيم و18 دال من قانون التمييز العنصري، التي تجعل من غير القانوني الإساءة إلى شخص ما أو إهانته أو إذلاله أو ترهيبه بسبب عرقه أو إثنيته.





يجادل الفريق القانوني للسيناتور هانسون بأن أقسام القانون «تنتهك الحرية الضمنية للتواصل السياسي في الدستور»، وبالتالي، فإن ادعاءات السناتور فاروقي غير صالحة.



وقالت السناتور فاروقي إن دفاع زعيمة One Nation «مهين للغاية»، وهي مصممة على إلحاق الهزيمة بها.





قالت السناتور فاروقي: «تحاول السناتور هانسون إزالة الحماية من التمييز العنصري للسماح للناس بنشر العنصرية وخطاب الكراهية تحت ستار حرية التعبير، وسأحارب بضراوة لمنع ذلك».





«القسم 18C من قانون التمييز العنصري هو درع حيوي من الكراهية والتشهير في هذه الأمة متعددة الثقافات، ويجب ألا يخجل الأشخاص الملونون من استخدامه.»





قال محامي السناتور فاروقي، مايكل برادلي من شركة Marque Lawyers، إن قانون التمييز العنصري يحظر خطاب الكراهية العنصرية في ظروف محدودة للغاية مع الكثير من حواجز الحماية المصممة لضمان وجود مساحة واسعة مسموح بها لممارسة حرية التعبير من قبل الأشخاص الذين يتصرفون بحسن نية.





وقال: «يدرك معظمنا أن المجتمع اللائق يتطلب بعض الحدود الخارجية لحرية التعبير».





«إذا كانت السناتور هانسون ترغب في القول بأن الدستور يزيل الحدود ويضمن الحق في تشويه سمعة الناس علنًا بسبب عرقهم، فإننا نتطلع إلى خوض هذه المعركة.»





تم الاتصال بالسيناتور هانسون للتعليق لكنها لم تعلق في الوقت المناسب للنشر.





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