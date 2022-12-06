تحت وطأة الضغط وارتفاع حالات الكوفيد: مستشفيات ملبورن تؤجل الجراحات الاختيارية

النقاط الرئيسية: أوقف مستشفى ألفريد العمليات الجراحية الاختيارية مؤقتًا لمدة أسبوع

أكد مستشفى ملبورن الملكي يوم الأربعاء أنه قد تم تأجيل بعض العمليات الجراحية الاختيارية

طلب مستشفى الأطفال الملكي من العائلات إعادة النظر في الذهاب إلى قسم الطوارئ ليلة الاثنين بعد أن ارتفعت أوقات الانتظار إلى 12 ساعة

تم تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية في بعض أكبر مستشفيات ملبورن حيث أدى نقص الموظفين إلى الضغط على الخدمات المزدحمة بالفعل.





فقد أوقف مستشفى ألفريد العمليات الجراحية الاختيارية مؤقتًا لمدة أسبوع لأن عددًا كبيرًا من الطاقم الرئيسي مريض بكوفيد 19.





تم إخبار AAP بأن ذلك أعلى مستوى من الإجازات المرضية للموظفين في المستشفى منذ أوائل عام 2022.



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لكن جميع العمليات الجراحية الطارئة في المستشفى مستمرة مع استجابة المستشفى للزيادة في حالات الصدمات.





وقال متحدث باسم مستشفى ألفريد لوكالة AAP في بيان: "نعتذر لجميع المرضى المتضررين من هذا الوضع الصعب".





"هذا ليس قرارًا اتخذناه باستخفاف. هذا التغيير ضروري لضمان الحفاظ على قدرتنا على الاستمرار في رعاية المرضى في مستشفياتنا وأولئك الذين يصلون بحاجة إلى جراحة طارئة منقذة للحياة".





"نعتقد أننا في ذروة تأثير هذه الموجة في خدماتنا الصحية والجهود جارية لإعادة جدولة المرضى المتأثرين".





كما أكد مستشفى ملبورن الملكي يوم الأربعاء أنه قد تم تأجيل بعض العمليات الجراحية الاختيارية على الرغم من استمرار إجراء عمليات جراحية من الفئة الأولى والفئة الثانية العاجلة.





وأشار المستشفى إلى زيادة الطلب ومرض الموظفين كأسباب للتغييرات.



وقال متحدث باسم AAP في بيان: "لسوء الحظ ، بسبب هذه التأثيرات قد يتم تأجيل بعض جراحات المرضى".





"نحن نراجع هذا على أساس يومي ونشكر سكان فيكتوريا على صبرهم ودعمهم."





يأتي ذلك بعد أن طلب مستشفى الأطفال الملكي من العائلات إعادة النظر في الذهاب إلى قسم الطوارئ ليلة الاثنين بعد أن ارتفعت أوقات الانتظار إلى 12 ساعة.





كان هناك 100 مريض يحتاجون للعلاج من كل طبيب الساعة 9 مساء يوم الاثنين.





وقد صرحت الرئيسة التنفيذية لمستشفى الأطفال الملكي برناديت ماكدونالد يوم الثلاثاء إن هناك 120 موظفًا في إجازة كل يوم بسبب كوفيد 19.





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