النقاط الرئيسية: الشرطة تلقي القبض على رجل يحمل سكينًا ويهدد الركاب بالقتل داخل ترام في ملبورن

تم توثيق المشهد بواسطة كاميرا أحد الركاب، حيث يُظهر الفيديو الشرطة وهي تتعامل بشكل فوري مع الواقعة

تقول الشرطة إن الرجل قام بسرقة من متجر 7-Eleven، وركب الترام بهدف الفرار من مكان الجريمة

تم رصد الرجل وهو يستقل الترام في محطة كولينز ستريت في صباح يوم السبت.





وعندما طلب الرجل من سائق الترام فتح الأبواب، رفض السائق طلبه، مما أدى إلى تصاعد الأمور.





وقام الرجل بسحب سكين وتهديد الركاب المذعورين الجالسين بجواره بالقتل.



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وتم توثيق المشهد بواسطة كاميرا أحد الركاب، حيث يُظهر الفيديو الشرطة وهي تتعامل بشكل فوري مع الواقعة.





وقد تحدث عناصر من الشرطة مع الرجل من الخارج في محاولة لاستعادة السيطرة على الوضع وتدخل ضابطان آخران ليقبضوا على الرجل.





وحاول الرجل الإمساك بامرأة جالسة بجواره، ليقوم الضابطان بالتصدي له وصعقه بواسطة جهاز الصعق الكهربائي في عملية إنزال دراماتيكية.





ووفقًا لشهود الحادث، بدأ الرجل بالتصرف بعدوانية بعد وقت قصير من صعوده إلى الترام.





وتقول الشرطة إن الرجل قام بسرقة متجر 7-Eleven، وركب الترام بهدف الفرار من مكان الجريمة.





وأصيبت امرأة بجروح طفيفة جراء الحادث، وتم احتجاز الرجل البالغ من العمر 57 عامًا.



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وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن فريق الاستجابة للحوادث الحرجة قد قام بصعق الرجل بعد فشل المفاوضات في إقناعه بالتخلص من السلاح.



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