الوجه الآخر للاعب "الأعظم في التاريخ": ميسي يحطم الأرقام القياسية ويقترب من معانقة كأس العالم

النقاط الرئيسية ميسي يصبح اللاعب الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم بعمر 35 عاما

ميسي يصبح الهداف التاريخي للأرجنتين متفوقا على مارادونا وباتيستوتا

حقق ميسي كافة الألقاب المحلية والقارية لكرة القدم ما عدا المونديال

تمكن منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي من العبور إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بعد أن فاز على نظيره الكرواتي في مباراة نصف النهائي بنتيجة 3-0.





تعتبر هذه النسخة من البطولة هامة للغاية بالنسبة لميسي صاحب الـ 35 عاما، حيث لم يتمكن بعد من الفوز بكأس العالم مع بلاده، فيما استطاع تحقيق العديد من الألقاب الأوروبية والقارية وعلى مستوى الأندية المختلفة.



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وحطم ميسي رقمين قياسيين جديدين في مباراة نصف النهائي أمام كرواتيا، حيث أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في نهائيات كأس العالم بواقع 25 مباراة متفوقا على الألماني لوتار ماتيوس.





وأيضا، تمكن من تسجيل ركلة جزاء في ذات المباراة ليرتفع رصيده إلى 11 هدفا، ليتخطى مواطنه غابريال باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف في 12 مباراة بكأس العالم.





يأمل ميسي في الانضمام لعظماء الكرة البرازيلي بيليه والأرجنتيني مارادونا، ولكن لا يزال أمامه عقبة الفوز بكأس العالم حتى يتمكن من تحقيق حلم 47 مليون أرجنتيني.





ميسي الخجول





كما فعل مارادونا قبل 36 عاماً، ولو بنسب مختلفة، يقدّم ميسي مستويات رائعة في قلب تشكيلة لا تضم نجوماً خارقين في الملاعب الأوروبية كما في العقدين الأخيرين.



Il successo ai Mondiali del 1986, l'apice della carriera di Diego Armando Maradona Source: AAP, AP / AAP Image/AP Photo/Carlo Fumagalli إلى أهدافه الخمسة، مرّر ثلاث كرات حاسمة، سدّد 27 مرّة، صنع 18 فرصة، ويدرك تماماً انها الفرصة الأخيرة له في المسابقة كما عبّر عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة.





قال ميسي بعد الترشح للنهائي "ما عشناه حتى الآن، كان رائعا. لا أريد فقدان هذا الامر. أفكّر بعائلتي هذا الاهم بالنسبة لي. يفعلون كل ما في وسعهم من أجلي، مررنا بالسراء والضراء والآن سنستفيد مع الجميع مع كل الأرجنتينيين".





وإلى انخراطه في عمق منتخب اعتزل عن تمثيله سابقاً قبل عودته عن قراره، برز ميسي "الخجول" في ساحة المعارك والمناوشات اللفظية، على غرار اشتباكه الكلامي مع مهاجم هولندا فاوت فيخهورست، إثر تخطي البرتقالي بصعوبة بالغة في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد إهدار التقدم بهدفين في الدقائق الأخيرة.





حلم عنيد





بعدما تبخر حلم الانضمام إلى الأسطورة دييغو مارادونا ومنح الأرجنتين اللقب عام 2014 بالخسارة في النهائي أمام ألمانيا، سيحصل ميسي عن 35 عاماً على فرصة ثانية لإحراز اللقب الكبير الوحيد الذي يغيب عن خزائنه بعدما بلغ راقصو التانغو النهائي السادس في تاريخهم بعد أعوام 1930 و1978 و1986 و1990 و2014.





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لا زال الكثيرون يتذكرون نهائي عام 2014 عندما تمكنت ألمانيا من تحقيق اللقب على حساب الأرجنتين بنتيجة 1-0 والتي كان لها أثر نفسي كبير على ميسي ورسخت داخله الإصرار على الفوز بالبطولة.





ثم أتى نهائي كأس أمريكا الجنوبية في عام 2016 والذي خسره أيضا الأرجنتين أمام تشيلي لتؤكد انتقادات الصحفيين والاعلام بعدم قدرة ميسي على الفوز ببطولات دولية مع منتخب بلاده.





أعلن ميسي بعدها في يونيو 2016 وبعمر 29 عاما قرار اعتزال اللعب الدولي والاكتفاء باللعب على مستوى الأندية الأوروبية.



Credit: Screenshot (https://theworldgame.sbs.com.au/messi-misses-penalty-as-resolute-iceland-hold-argentina) ولكنه سرعان ما عاد عن قراره وتمكن أخيرا من تحقيق لقب قاري مع منتخب الأرجنتين عندما تُوج بكأس أمريكا الجنوبية العام الماضي بعد هزيمة البرازيل في النهائي.





مع توجه الأنظار جميعا إلى استاد لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2022 صباح يوم الاثنين المقبل 19 ديسمبر، هل سيتمكن الساحر الأرجنتيني من تحقيق الحلم العنيد؟



