شركة Meta تطرح خدمة اشتراك شهري مدفوعة لفيسبوك وإنستجرام

النقاط الرئيسية: سيتم لن تكون هناك تغييرات على الحسابات على Facebook و Instagram التي تم التحقق منها بالفعلMeta Verified في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع.

لم يتضح على الفور كيف يخطط السيد زوكربيرج لتسعير Meta Verified في البلدان التي لا يستطيع المستخدمون فيها دفع 17.45 دولارًا شهريًا

لسنوات، أعلنت الصفحة الرئيسية على Facebook بفخر أن الموقع «مجاني وسيظل دائمًا كذلك»

أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج يوم الأحد أن شركة Meta مالكة Facebook و Instagram ستطلق خدمة اشتراك مدفوعة تبدأ من 17.45 دولارًا شهريًا مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من حساباتهم، وذلك بعد خطوة مماثلة من قبل Elon Musk على Twitter.





قال السيد زوكربيرج إن Meta Verified التي سيتم طرحها لأول مرة في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع ستسمح للمستخدمين بالتحقق من «حساب بمعرف حكومي، والحصول على شارة زرقاء، والحصول على حماية إضافية من انتحال الشخصية ضد الحسابات التي تدعي أنها أنت، والوصول المباشر إلى خدمة العملاء».





وكتب في بيان نُشر على حسابه على فيسبوك: «تهدف هذه الميزة الجديدة إلى زيادة الأصالة والأمان عبر خدماتنا».



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وقالت الشركة إنه لن تكون هناك تغييرات على الحسابات على Facebook و Instagram التي تم التحقق منها بالفعل، مضيفة أنه سيتم السماح فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بالاشتراك. الخدمة ليست متاحة بعد للشركات.





لم يتضح على الفور كيف يخطط السيد زوكربيرج لتسعير Meta Verified في البلدان التي لا يستطيع المستخدمون فيها دفع 17.45 دولارًا شهريًا، أو في الاقتصادات القائمة على النقد حيث قد يكون لديهم طرق أقل لدفع الأموال لـMeta.



جاءت محاولات ماسك الأولية لإطلاق خدمة مماثلة على شبكة التواصل الاجتماعي المنافسة تويتر العام الماضي بنتائج عكسية شديدة مع سلسلة محرجة من الحسابات المزيفة التي أخافت المعلنين وألقت بظلال من الشك على مستقبل الموقع.





أُجبر ماسك على تعليق الخدمة لفترة وجيزة قبل إعادة إطلاقها لتعود في هدوء في شهر ديسمبر.



"مجانية"؟

ساعد Facebook في إنشاء النموذج المهيمن للمنصات الكبيرة على الإنترنت اليوم، والذي يسمح للمستخدمين بالاستفادة من الخدمات «المجانية» التي تجمع بياناتهم الشخصية لبيعها للمعلنين.





إنه نموذج سمح للشركة، إلى جانب عمالقة الإعلانات الآخرين مثل Google، بكسب عشرات المليارات من الدولارات سنويًا على مدار العقدين الماضيين.





لسنوات، أعلنت الصفحة الرئيسية على Facebook بفخر أن الموقع «مجاني وسيظل دائمًا كذلك».



ولكن في عام 2019، تخلت الشركة بهدوء عن الشعار. في ذلك الوقت، أشار الخبراء إلى أن السبب في ذلك هو أن قيمة البيانات الشخصية للمستخدمين تعني أن الموقع لم يكن أبدًا «مجانيًا» حقًا.





في عام 2022، شهدت Meta انخفاضًا في إيرادات الإعلانات لأول مرة منذ طرح المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها للاكتتاب العام في عام 2012.





أعلنت الشركة مؤخرًا أن عدد مستخدمي Facebook يوميًا بلغ ملياري مستخدم لأول مرة - ولكن بين التضخم الذي يؤثر على ميزانيات المعلنين والمنافسة الشرسة من تطبيقات مثل TikTok، لا يحقق هؤلاء المستخدمون نفس القدر من الإيرادات كما اعتادوا.



An aerial view of Meta (Facebook) headquarters in Menlo Park, California. Source: Getty / Tayfun Coskun عانت الشركة أيضًا من التغييرات التنظيمية التي أدخلتها شركة Apple المصنعة لأجهزة iPhone، والتي تقيد قدرة الشبكات الاجتماعية على جمع البيانات وبيع الإعلانات.





وقد دفعت عوامل مماثلة بالفعل شبكات أخرى، من Reddit إلى Snapchat وكذلك بالطبع Twitter، لإطلاق خدمات مدفوعة.





تتعرض Meta أيضًا لضغوط للقيام بمقامرة ضخمة على metaverse، عالم الواقع الافتراضي الذي يعتقد السيد زوكربيرج أنه سيكون الحدود التالية عبر الإنترنت.



قام المستثمرون العام الماضي بمعاقبة شركة Meta، مما أدى إلى انخفاض سعر سهم الشركة بمقدار الثلثين بشكل مذهل على مدار 12 شهرًا، لكن السهم استعاد بعضًا من قوته في عام 2023.





أعلنت Meta في نوفمبر أنها ستسرح 11,000 موظف أو 13 في المائة من موظفيها - وهو أكبر تخفيض للعمالة في تاريخ الشركة.





تعتبر عمليات التسريح جزءًا من موجة تسريح العمال التي أعلن عنها عمالقة وادي السيليكون في الأشهر الأخيرة، حيث يواجه القطاع الذي كان لا يمكن التغلب عليه في السابق تراجعا اقتصاديا.





ستكون Meta Verified أرخص على الويب من تطبيقات الهاتف المحمول بسبب العمولات التي تحصل عليها Apple على iPhone أو Google على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.





قال السيد زوكربيرج إنه الخدمة ستكلف 17.45 دولارًا على الويب، و 21.82 دولارًا شهريًا على iOS أو Android.





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