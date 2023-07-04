الجيش الإسرائيلي يقتل تسعة فلسطينيين خلال توغل في جنين تخلّله قصف جوي

أعلنت واشنطن أنّها تدعم "حقّ إسرائيل في الدفاع عن شعبها"، مشدّدة في الوقت نفسه على ضرورة حماية المدنيين، وذلك بعد أنّ نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية توغّل في الضفّة الغربية أوقعت 9 قتلى على الأقلّ

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS CONFLICT

epa10724540 Palestinians clash with Israeli military forces in Jenin, the West Bank, 03 July 2023. The Israeli military announced on 03 July that they launched a large-scale operation in Jenin. According to the Palestinian Health Ministry, at least eight people were killed and dozens of others wounded in the Jenin raid. EPA/ALAA BADARNEH Source: EPA / ALAA BADARNEH/EPA

قتل الجيش الإسرائيلي الإثنين عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسعة منهم في مخيم جنين حيث ينفذ عملية هي الأوسع منذ نحو 20 عاما وتخلّلها قصف جوي بطائرات مسيّرة.

وتشنّ إسرائيل العملية الواسعة التي أعلنت عنها في وقت مبكر الإثنين بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين وتخلّلها قصف بالطيران المروحي للمرة الأولى منذ سنوات.

وبيّنت هويات القتلى التسعة في مخيّم جنين أنّ ثلاثة منهم لا تتعدّى أعمارهم 17 عاماً، والبقية ما بين 18 و23 عاماً، من ضمنهم قتيل في مدينة البيرة أصيب خلال تظاهرة تضامناً مع جنين.
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وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "قواتنا دخلت عش الارهابيين في جنين... وهي تدمر مراكز القيادة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ القوات الإسرائيلية تضرب "بقوة كبيرة" منطقة جنين.

في الأثناء، صرّح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة فرانس برس أن "حوالى 3000 شخص غادروا المخيم حتى الآن"، مضيفا أنه يجري اتخاذ الترتيبات لإيوائهم في مدارس وملاجئ أخرى في مدينة جنين.

وصارت مدينة جنين ومخيّم اللاجئين المجاور لها والذي يقيم فيه نحو 18 ألف فلسطيني مسرحًا للمواجهات بين الفلسطينيين والقوّات الإسرائيليّة التي كثّفت في الأشهر الماضية عملياتها في شمال الضفة الغربية المحتلة مع تزايد العمليات المسلحة التي تستهدف إسرائيليين ومعها هجمات يشنها مستوطنون على فلسطينيين وأملاكهم ومزروعاتهم.
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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ثمانية أشخاص في جنين إضافة إلى شخص في البيرة، وإصابة 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي لوكالة فرانس برس إنّ الهجوم الإسرائيلي يتمّ من الجو والبرّ. وأضاف "قُصفت منازل ومواقع عدّة... الدخان يتصاعد من كلّ مكان".

ويشهد مخيم جنين اشتباكات مسلحة، فيما تهرع سيارات الاسعاف لنقل الجرحى الى المستشفيات، وفق ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

وقال إن الجيش الاسرائيلي اقتحم مخيم جنين وما زالت الاشتباكات المسلحة جارية، ويُسمع صوت الانفجارات في المخيم، كما انتشر الجيش في شوارع مدينة جنين وفي محيطها.

من داخل المخيم، قال بدر الغول لفرانس برس "شاهدتُ جرافات تدخل وتدمر منازل وبداخلها سكانها".

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نشر في: 4/07/2023 12:47pm
آخر تحديث: 4/07/2023 12:55pm
المصدر: AFP

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