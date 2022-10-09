طرح جرعة معززة جديدة من لقاح كوفيد 19 في أستراليا اليوم. فمن يجب عليه الحصول عليها؟

النقاط الرئيسية: هو أول لقاح يحمي من فيروس كورونا الأصلي والمتحور أوميكرون يتم توفيره في البلاد

في الأسبوع حتى 4 أكتوبر تم الإبلاغ عن 36242 حالة إصابة بكوفيد 19 في جميع أنحاء أستراليا

وافقت إدارة السلع العلاجية (TGA) مؤقتًا على لقاح Moderna ثنائي التكافؤ لاستخدامه كجرعة معززة للبالغين

سيتم تقديم لقاح جديد خاص بأوميكرون من لقاح Moderna في أستراليا يوم الاثنين.





أكد متحدث باسم وزارة الصحة أن لقاح Spikevax ثنائي التكافؤ من Moderna سيبدأ طرحه اعتبارًا من 10 أكتوبر. وهو أول لقاح يحمي من فيروس كورونا الأصلي والمتحور أوميكرون يتم توفيره في البلاد.





وقد قال المتحدث: «سيتم دمج لقاح Moderna ثنائي التكافؤ في برنامج تعزيز COVID-19 الحالي وستتمكن جميع المواقع المشاركة في برنامج نشر لقاح COVID-19 من الحصول على هذا اللقاح في الأسابيع المقبلة».





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«ندعو الأشخاص الذين يحين موعد حصولهم على جرعة COVID-19 إلى عدم الانتظار وحجز موعد في أقرب وقت ممكن والحصول على أي لقاح متاح لهم.»





في الأسبوع حتى 4 أكتوبر تم الإبلاغ عن 36242 حالة إصابة بكوفيد 19 في جميع أنحاء أستراليا بمتوسط 5177 حالة يوميًا.



ما هو الاختلاف في هذا اللقاح الجديد؟

لقاح Spikevax ثنائي التكافؤ هو لقاح mRNA، والذي يستخدم نفس تقنية Pfizer ولقاح Moderna الأصلي.





يقول البروفيسور المساعد بجامعة كوينزلاند بول غريفين، وهو طبيب أمراض معدية، إن كلمة «ثنائي التكافؤ» تشير إلى حقيقة أن اللقاح له هدفين بدلاً من هدف واحد. إنه يهدف إلى إيقاف العدوى من متحور COVID-19 الأصلي لعام 2020 بالإضافة إلى متحور Omicron BA.1.





في حين أن اللقاح الجديد يستهدف BA.1 يقول البروفيسور غريفين إنه يبدو أيضًا أنه يوفر بعض الحماية الإضافية ضد المتحورات الفرعية BA.4 و BA.5 وهو متحور أوميكرون الرئيسي المنتشر في أستراليا.



يتوفر لقاح Spikevax ثنائي التكافؤ الجديد من Moderna اعتبارًا من 10 أكتوبر 2022. Source: AAP وقال البروفيسور غريفين لإس بي إس نيوز: «لقد ثبت أنه يوفر حماية أفضل ضد أوميكرون، بما في ذلك متحورات أوميكرون الفرعية BA.4 و BA.5 التي تسببت في الموجات الأخيرة في أستراليا».





وقد قالت المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية (ATAGI) إن لقاح Moderna ثنائي التكافؤ أظهر فائدة تدريجية صغيرة مقارنة باللقاح الأصلي لتحييد أوميكرون.





قال البروفيسور جريفين إن اللقاح يجب أن يحمي بشكل أفضل من المتغيرات الناشئة الجديدة في المستقبل.





وأشار إلى أنه يتم أيضًا تطوير لقاحات جديدة أخرى تستهدف على وجه التحديد متغيرات BA.4 و BA.5 Omicron.



من يجب أن يحصل على اللقاح الجديد؟

وافقت إدارة السلع العلاجية (TGA) مؤقتًا على لقاح Moderna ثنائي التكافؤ لاستخدامه كجرعة معززة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق في 29 أغسطس.





أوصت ATAGI بإمكانية استخدام اللقاح لأي جرعة معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.





قال البروفيسور جريفين إن أي شخص لم يحصل على اللقاح الثالث أو الرابع يجب أن يفكر في الحصول على Moderna ثنائي التكافؤ كجرعة معززة.





وقال: «كل من لم يحصل على جرعات معززة ولم يحصل على جرعاته الأربع - إذا كان هذا هو ما يحق لهم الحصول عليه - فسيكون ذلك وقتًا رائعًا للذهاب والحصول على جرعتك المعززة».





«نشهد ارتفاعًا في معدلات انتقال العدوى في أجزاء أخرى من العالم.»





وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن اللقاح قد تم اختباره على دفعات وقال إن الحكومة لديها إمدادات كافية لضمان حصول جميع الأستراليين المؤهلين على جرعة معززة.





وقال إنه «بسبب الاتفاقيات التعاقدية، لا تكشف الإدارة عن عدد جرعات اللقاحات ثنائية التكافؤ التي طلبتها أستراليا أو تلقتها أو أعطيت حسب نوع اللقاح».



كم عدد الأشخاص في أستراليا الذين حصلوا على جرعاتهم المعززة؟

في 28 أيلول/سبتمبر كان قد تلقى 71.8 في المائة من الأستراليين ثلاث جرعات من اللقاح ولكن 40.9 في المائة فقط تلقوا جرعة رابعة.





إذا لم يكن الناس متأكدين مما إذا كانوا مؤهلين للحصول على اللقاح الجديد يوصى البروفيسور غريفين بالتحقق من سجلاتهم عبر الإنترنت لمعرفة عدد الجرعات التي تناولوها بالفعل أو التحدث إلى طبيبهم العام أو الصيدلي.



ما مدى أمان اللقاح الجديد؟

قال البروفيسور غريفين إن سلامة اللقاح ثنائي التكافؤ هي نفس سلامة اللقاح الأصلي الذي ثبت أنه آمن أثناء الحمل ومع أولئك الذين يعانون من نقص المناعة.





«من الواضح أن هذه الفئات الضعيفة يجب أن تتحدث إلى طبيبها العام أو أخصائيها... أو طبيب التوليد... لكننا نعلم أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة أثناء الحمل ويجب بالتأكيد التوصية بها لأن هذه مجموعة لا نريد أن نرى فيها مصابًا بـالكوفيد».





أخبر وزير الصحة مارك بتلر ABC في 28 سبتمبر أن شركة Pfizer تصنع أيضًا لقاحًا خاصًا بأوميكرون.





«لدينا عقد من الحكومة السابقة لتوريد كميات كبيرة من لقاح فايزر العام المقبل. من الواضح أننا نريد التأكد من أن هذه هي أحدث نسخة من اللقاح».



ماذا إذا كنت قد حصلت بالفعل على جرعتين معززتين؟

بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على أربع جرعات من اللقاح قال البروفيسورغريفين إنه لن يشجعهم على الحصول على جرعة خامسة.





وقال: «لن أطلب جرعة إضافية في هذه المرحلة من الزمن».





«قد تكون هناك ظروف محددة حقًا حيث قد يكون ذلك مناسبًا ولكن بالنسبة لمعظم الناس ليس عليهم السعي للحصول على جرعة إضافية.





«إذا كانت لدينا موجة كبيرة أخرى من انتقال العدوى وكانت هناك حاجة إلى جرعات إضافية فسيتم التوصية بذلك للجميع ولكن هذا ليس هو الحال الآن.»



كيف يمكنني الحجز للحصول على اللقاح الجديد؟

سيكون لقاح Moderna Spikevax ثنائي التكافؤ متاحًا في المواقع المدرجة في أداة البحث عن عيادات توفر لقاح COVID-19.





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