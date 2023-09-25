طيارو كوانتاس يطالبون رئيس الشركة بالتنحي عن منصبه

انضم طيارو كوانتاس إلى الدعوات الموجهة لرئيس مجلس إدارة شركة الطيران للاستقالة بعد سلسلة من القرارات «المحزنة» التي حطمت معنويات العاملين وثقة العملاء.





كتبت جمعية الطيارين الأسترالية والدولية إلى الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس لشرح «تدخلها غير المسبوق».





قال توني لوكاس من الجمعية: «أشرف ريتشارد جويدر على واحدة من أكثر الفترات ضررًا في تاريخ كوانتاس والتي تضمنت الفصل غير القانوني لـ 1700 عامل، ومزاعم التسويق غير القانوني للرحلات الملغاة والعودة المُدارة بشكل سيء إلى العمليات بعد COVID-19".





«لم تكن الروح المعنوية لطياري كوانتاس أقل من ذلك في أي وقت مضى. لقد فقدنا الثقة تمامًا في جويدر ومجلس إدارته».



وقال لوكاس إنه على الرغم من الإشراف على تدمير علامة كوانتاس التجارية، وافق رئيس مجلس الإدارة على زيادة الأجور مؤخرًا بينما كان من المتوقع أن يقوم بتجميد الأجور.





وقال: «إن كوانتاس هي أكثر من مجرد شركة طيران - إنها رمز للفخر والثقة الوطنية».





«إنها بحاجة إلى قيادة من مجلس يتفهم قيمة موظفيها ويحترم عملائها ويمكنه استعادة ثقة الناس».



الشركة تعتزم القيام باستثمارات لإصلاح العلاقة مع العملاء

أعلنت كوانتاس يوم الاثنين أنها ستنفق 80 مليون دولار إضافية على تحسين علاقتها بالعملاء، إضافة إلى 150 مليون دولار كانت مدرجة في الميزانية سابقًا.



وقالت إن المزيد من الدعم السخي للتعافي عند ظهور مشكلات تشغيلية، ومراجعة السياسات طويلة الأمد للعدالة، والتحسينات في جودة خدمات تقديم الطعام على متن الرحلات الجوية هي أيضًا من بين التحسينات المخطط لها.



قد تؤثر زيادة أسعار الوقود على أسعار التذاكر

من المقرر أن تتعرض أرباح كوانتاس لضربة أخرى مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود.





ستنفق شركة الطيران 2.8 مليار دولار على الوقود في النصف الثاني من عام 2023 - بزيادة قدرها حوالي 200 مليون دولار - بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 30 في المائة منذ مايو.





وقد صرحت كوانتاس في بيان: «ستواصل المجموعة استيعاب هذه التكاليف المرتفعة، لكنها ستراقب أسعار الوقود في الأسابيع المقبلة، وإذا استمرت المستويات الحالية، فسوف تتطلع إلى تعديل إعداداتها».





وقال السكرتير الوطني لنقابة عمال النقل مايكل كين إنه من غير العادل أن يتحمل العملاء التكاليف.





وقال: «ارتفعت أسعار التذاكر بنسبة 32 في المائة عن مستويات ما قبل COVID بينما تم إجبار العمال ذوي الخبرة على ترك الصناعة وانخفضت معايير الخدمة».





هذا وقد انخفضت أسهم كوانتاس بنسبة 1.5 في المائة إلى أدنى مستوى لها في عام واحد عند 5.23 دولار يوم الاثنين.



