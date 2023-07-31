ما هي التأشيرة الأسترالية التي قد تنتظرون 50 عاماً للحصول عليها؟

النقاط الرئيسية: تم تقديم أكثر من 137,000 طلب تأشيرة للوالدين إلى وزارة الشؤون الداخلية.

المتقدمون يعانون من فترات انتظار طويلة، ويطالبون بإصلاح نظام الهجرة الأسترالي.

طالب تقرير صدر حديثًا بضرورة إيجاد حل سريع للخروج من حالة الإحباط والضرر على المتقدمين للحصول على التأشيرة.

يتقدم حوالي أكثر من 130,000 شخص بطلبات للحصول على حوالي 8,500 تأشيرة الوالدين سنويًا، فيما ينتظر كثير منهم لسنوات دون أي رد رغم دفعهم لآلاف الدولارات كرسوم لطلباتهم.





كشف تقرير صدر حديثا حالة لسيدة كانت مقيمة في المملكة المتحدة وحصلت على الإقامة في أستراليا بعد زواجها منذ أكثر من عقد.



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في عام 2019 تقدمت بطلب الحصول على تأشيرة لوالديها الميقيمن في المملكة المتحدة، معتقدة أن الرد سيأتيها مباشرة، لكن الأمر استغرق عامين، ثم امتد ليصبح أكثر من ثماني سنوات.





لكن الواقع أن وقت الانتظار قد يستغرق أربعين عاماً للحصول على التأشيرة.



Source: AAP



لماذا هناك دعوات لإلغاء تأشيرة الوالدين؟





اقترحت مجلة Migration Review في مقال لرئيس الخدمة العامة السابق مارتن باركنسون، إلغاء الإقامة الدائمة للوالدين تمامًا، لصالح إصدار تأشيرات قصيرة الأجل، ذات رسوم أرخص وزمن معالجة أكثر سرعة كشكل من أشكال لمّ شمل الأسر.





فيما طالب آخرون الحكومة بإعادة تعريف الوالدين باعتبارهما من "الأسرة المباشرة" أو زيادة عدد المهاجرين في أستراليا.





واعتبر باحثون متخصصون نظام تأشيرة الوالدين الحالي فاشلاً لأنه يتسبب بإحباط عشرات الآلاف من العائلات، ويشكل عبئًا إداريًا ضخمًا على نظام الخدمة العامة، إضافة إلى أن برنامج تأشيرة الوالدين الدائمة يعتبر مُعطلًا بالكامل، ولابد من إيجاد طريقة تحقق رغبة العائلات بوجود الوالدين قرب أبنائهما عبر إصدار تأشيرة مؤقتة ممتدة.



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وفقاً للحقائق السياسية، إعادة تعريف الوالدين كعائلة مباشرة يعني زيادة عدد المهاجرين بمقدار 20 ألفًا.





كما أظهرت مراجعة لنظام الهجرة الأسترالي، أن نظام الهجرة الحالي "غير مناسب" بشكل عام، وأوصت باعتماد نهج جديد أكثر إنصافًا لتأشيرات الوالدين.



وأظهرت المراجعة أن فترة الانتظار استغرقت من 30 إلى 50 عاماً، وبالأخذ بعين الاعتبار أعمار الآباء، فهذا سيؤدي بالتالي لعدم هجرة كثير من المتقدمين، إضافة لخلق حالة من التوتر جراء الترقب للحصول على نتيجة للطلبات المقدمة.



