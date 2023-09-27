فاجعة تهز العراق: مصرع أكثر من 100 شخص بحريق في قاعة أفراح

النقاط الرئيسية مصرع أكثر من 100 شخص بحريق في قاعة أفراح شمال العراق

استخدام الألعاب النارية أدى إلى اشتعال جدران القاعة

عشرات الجرحى والمصابين ورئيس الوزراء العراقي ينعي الضحايا

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن دائرة الصحّة في محافظة نينوى إنّه تمّ "تسجيل مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية" جرّاء الكارثة التي حلّت بالبلدة االواقعة شرق مدينة الموصل.





وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر لوكالة فرانس برس هذه الحصيلة.



اقرأ المزيد حريق يدمر كنيسة مارجرجس في ضاحية حلوان بالقاهرة

وفي مستشفى الحمدانية العام شاهد مصوّر فرانس برس ليل الأربعاء سيارات إسعاف تهرع ذهاباً وإياباً لنقل المصابين، في حين تجمّع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكّان جاؤوا للتبرّع بالدم.





ووقف آخرون كذلك أمام شاحنة برّاد تكدّست فيها أكياس سوداء وضعت فيها جثث القتلى، وفق المصوّر.





من جهته، قال الدفاع المدني العراقي إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".



وأضاف في بيان أنّ القاعة "مغلّفة بألواح الإيكوبوند" وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحاً أنّ استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعلميات السلامة" المنصوص عليها قانوناً.





وبحسب الدفاع المدني فإنّ "الحريق أدّى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".



اقرأ المزيد مصرع 52 شخصاً على الأقل في حريق بمركز لعزل مرضى كورونا جنوب العراق

وفي أعقاب المأساة، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان إنّه طلب من "وزيري الداخلية والصحة استنفار كلّ الجهود لإغاثة المتضرّرين جرّاء الحادث المؤسف".



