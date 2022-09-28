الإعصار "إيان" يقطع الكهرباء عن مليون منزل في ولاية فلوريدا الأمريكية فور وصوله إلى اليابسة

النقاط الرئيسية: وصل الإعصار الخطير للغاية "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء

إيان "إعصار خطير للغاية" وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية"

تسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا

وصل الإعصار الخطير للغاية "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كلم/ساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.





وقال المركز الأميركي للأعاصير إنّ "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 3:05 مشيراً إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات.



Streets are deserted in Florida as Hurricane Ian takes shape throughout much of the state. Source: Getty / Joe Raedle وحذّر المركز ومقرّه ميامي من أنّ إيان "إعصار خطير للغاية" وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".





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وتسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع "باور آوتدج" المتخصص.



وقال الموقع إنّ غالبية هذه المساكن تقع على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار، مشيراً إلى أنّه في بعض المقاطعات الساحلية انقطع التيار الكهربائي عن معظم المساكن.



كان حوالي 2.5 مليون شخص يخضعون لأوامر إخلاء إلزامية في عشرات المقاطعات الساحلية في فلوريدا ، مع إنشاء عشرات الملاجئ. كما أوصى بالإخلاء الطوعي في مناطق أخرى.





بالنسبة لأولئك الذين قرروا البقاء خلال العاصفة ، شددت السلطات على أن الأوان قد فات للفرار وأن على السكان الاحتماء والبقاء في منازلهم.



آثار كبيرة

هذا وقد أوقفت المطارات في تامبا وأورلاندو جميع الرحلات الجوية التجارية وانقطع التيار الكهربائي بالفعل عن 850 ألف منزل.





لكن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قال إن هذا يمثل "قطرة في بحر" مقارنة مع الانقطاعات المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة.





كان إيان في اليوم السابق قد أغرق كوبا بأكملها في الظلام بعد أن ضرب غرب البلاد كعاصفة من الفئة 3 ودمر شبكة الكهرباء في الجزيرة.





وقد أفادت وسائل إعلام رسمية كوبية أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في مقاطعة بينار ديل ريو.





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