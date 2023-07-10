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"عليه أن يشعر بالحرج": أزمة ديون السنترلينك "Robodebt" تهدد بقاء موريسون في البرلمان

انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون بسبب أزمة إسترداد ديون النظام الإلكتروني لسنتر لينك "Robodebt"

Scott Morrison - Primer ministro de Australia

Scott Morrison - Primer ministro de Australia Credit: APP

النقاط الرئيسية:
  • يواجه موريسون دعوات جديدة لتقديم استقالته من البرلمان بسبب أزمة االنظام الالكتروني لاسترداد ديون السنتر لينك "Robodebt".
  • تقوم الشرطة الفيدرالية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بدراسة أدلة ضد أفراد لم يتم الكشف عن هويتهم بعد.
  • يرى شورتن أن هذا الفصل الذي لم يكشف عنه سيتم نشره في النهاية بمجرد اكتمال التحقيقات.
قال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن أن سكوت موريسون يجب أن يشعر بالحرج من نتائج تقرير اللجنة الملكية لخطة استرداد الديون المستحقة "Robodebt". لكن الأمر متروك لرئيس الوزراء السابق ليقرر ما إذا كان يجب أن يقدم استقالته من البرلمان.

يواجه موريسون دعوات جديدة لتقديم استقالته بسبب دوره في خطة استرداد الديون كما كشفت لجنة ملكية في برنامج الحكومة. ووجدت أن وزراء الائتلاف السابقين، بما في ذلك سكوت موريسون، قد رفضوا أو تجاهلوا المخاوف بشأن مشروعية المخطط.
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ولقد نفى موريسون ارتكاب مخالفات أو تضليل مجلس الوزراء، معتبرًا أن نتائج التقرير تستند إلى سوء فهم كيفية عمل الحكومة.

وقال شورتن لراديو ABC إن الأمر متروك لموريسون للبقاء في منصبه "والتمسك ببراءته" إذا رغب في ذلك.

وأضاف: " إن الأمر متروك له، لكن أي شخص يقرأ تقرير اللجنة الملكية سيكون له رأي آخر بخصوص الجدول الزمني الذي اقترحه موريسون للبقاء في البرلمان".
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وشمل التقرير قسمًا غير معلن عنه، وأوصى بمحاكمة المسؤولين الرئيسيين ومقاضاتهم في الجانب المدني والجنائي.

وتقوم الشرطة الفيدرالية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بدراسة أدلة مقدمة ضد أفراد لم يتم الكشف عن هويتهم فيما يتواصل عمل اللجنة الملكية لخطة استرداد الديون المستحقة.

يرى شورتن أن هذا الفصل الذي لم يكشف عنه سيتم نشره في النهاية بمجرد اكتمال التحقيقات.

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نشر في: 10/07/2023 12:12pm
آخر تحديث: 10/07/2023 1:52pm
By AAP-SBS
تقديم: Rama Nour
المصدر: SBS

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