بنك الاحتياط الأسترالي يرفع سعر الفائدة النقدية للمرة السابعة إلى 2.85 في المائة

النقاط الرئيسية: قام بنك الاحتياط الأسترالي برفع أسعار الفائدة من مستويات منخفضة قياسية منذ مايو

آخر مرة واجه فيها الأستراليون معدل تضخم مرتفع كان قبل 35 عامًا

قال محافظ بنك الاحتياط الأسترالي فيليب لوي في بيان صدر يوم الثلاثاء إن التضخم في أستراليا، مثل البلدان الأخرى حول العالم

قرر بنك الاحتياط الأسترالي (RBA) رفع سعر الصرف الرسمي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.85 في المائة.





اجتمع البنك المركزي بعد ظهر يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار سعر الفائدة النقدي لشهر نوفمبر مسجلاً بذلك الارتفاع السابع على التوالي.





قام بنك الاحتياط الأسترالي برفع أسعار الفائدة من مستويات منخفضة قياسية منذ مايو حيث كان معدل النقد الرسمي سابقًا عند 2.6 في المائة.





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ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في التضخم خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند حوالي 8 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.





آخر مرة واجه فيها الأستراليون معدل تضخم مرتفع كان قبل 35 عامًا.



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وقد قال محافظ بنك الاحتياط الأسترالي فيليب لوي في بيان صدر يوم الثلاثاء إن التضخم في أستراليا، مثل البلدان الأخرى حول العالم، «مرتفع للغاية».





وقال إن «العوامل العالمية تفسر الكثير من هذا التضخم المرتفع، ولكن الطلب المحلي القوي وقدرة الاقتصاد على تلبية هذا الطلب يلعب أيضًا دورًا».





«إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف يتطلب توازنًا أكثر استدامة بين الطلب والعرض».





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