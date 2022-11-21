قبل وبعد: كيف تغيرت أعراض كورونا الأكثر شيوعًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن؟

النقاط الرئيسية دراسة جديدة تكشف عن تغير في ترتيب أهمية أعراض الإصابة بفيروس كورونا

العطس لا يزال أكثر الأعراض شيوعا بين الملقحين حال إصابتهم بالفيروس

ضرورة مراقبة الأعراض والقيام بعمل اختبار فور الشعور بأي عارض

وفقًا لدراسة صدرت الشهر الماضي، تغيرت الأعراض الشائعة لـ COVID منذ بداية الوباء.





انخفضت أهمية الأعراض "التقليدية"، مثل الحمى وضيق التنفس وفقدان حاسة التذوق والشم، في حين ظل التهاب الحلق والصداع وسيلان الأنف والسعال المستمر من بين أكثر الأعراض شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها من قبل المرضى والمعالجين.





يعتمد هذا على حالة تطعيم الشخص خلال الفترة محل الدراسة وكذلك استمرارية الأعراض وشيوعها.





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ووفقا لإحدى الدراسات الطبية، كان العطس من ضمن أحد الأعراض الأكثر شيوعا بين الملقحين إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، بينما كانت الحمى لا تزال من الأعراض الشائعة بين غير الملقحين.





ذكرت التحذيرات الطبية في ذلك الوقت أنه "إذا تلقيت تطعيمك وبدأت بالعطس كثيرًا دون تفسير، فيجب أن تقوم بعمل اختبار كورونا، خاصة إذا كنت تعيش أو تعمل مع أشخاص معرضين لخطر أكبر جراء الإصابة بالفيروس".



If you’ve been vaccinated and start sneezing a lot without an explanation, you should get a COVID test, said the study. Source: Moment RF / Guido Mieth/Getty Images يقول الطبيب المقيم في فيكتوريا إم شهباز تشودري "في عام 2020، رأينا أعراضًا محددة وشديدة. لكن خلال عامي 2021 و 2022 ، أصبح الأمر أكثر انتشارا وأقل خطورة".





"الآن يشبه فيروس كورونا بشكل كبير أعراض البرد والأنفلونزا. بل إن البعض يعانون من التهاب المعدة والأمعاء والإسهال ".





يرى الدكتور شودري إن مناعة القطيع من التطعيم والعدوى السابقة تساهم جزئيًا في هذا التغيير.



Dr M Shahbaz Chaudhry says some COVID patients are now reporting stomach upsets too. Credit: Dr. M Shahbaz Chaudhry ومع ذلك، فإن الأعراض الأكثر اعتدالًا تعني أن البعض قد لا يدرك حتى أنهم مصابون بـكوفيد-19 أو يكلفون أنفسهم عناء الاختبار.





"أتى المرضى إلى العيادة لأن نتائج فحصهم إيجابية. لكن لديهم أعراض بسيطة. وذكر البعض أنهم أصيبوا بنزلة برد خفيفة قبل خمسة أو عشرة أيام ".





يوضح الدكتور شودري إنه من الضروري مراقبة حدوث أية أعراض وعمل اختبار للتأكد من عدم الإصابة مع دخول أستراليا في موجة جديدة وسط انتقال عدوى مجتمعية لمتحورات (XBB و BQ.1).





"يجب اختبار أية أعراض، خاصة إذا كنت تعاني من الأوجاع. إذا كنت تعاني من آلام غير عادية في الجسم، أو خمول أو إرهاق ، فعليك إجراء اختبار كورونا السريع أو التحدث إلى طبيبك ".



جدير بالذكر أن عوارض العدوى من المتحورات الجديدة شبيهة بتلك من أوميكرون وبحدة مماثلة.





صرحت وزارة الصحة ورعاية المسنين: "نتائج الدراسات بالخارج مع تلك المتحورات حتى الآن تشير إلى أنهما لا يشكلان خطرًا أكبر للإصابة بأمراض شديدة أو خطر الوفاة".





وأضافت الوزارة في بيانها أن "لقاحات كوفيد-19 لا تزال توفر حماية جيدة ضد الإصابة بهذه المتحورات".



