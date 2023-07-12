"عبثي وعير مسبوق": زيلينسكي ينتقد حلف الأطلسي بسبب عدم تحديد جدول زمني لانضمام أوكرانيا

النقاط الرئيسية حلف الناتو يرفض تحديد جدول زمني لانضمام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يصف قرار الحلف بأنه "عبثي"

حلف الناتو يؤكد أن انضمام أوكرانيا سيعتمد على "توافر شروط" العضوية

حاول أعضاء حلف شمال الأطلسي الثلاثاء إعطاء ضمانات لكييف بتأكيدهم أنّ "مستقبل أوكرانيا هو في حلف الاطلسي" لكن بعيداً عن توقعات رئيسها فولوديمير زيلينسكي الذي طالب التحالف بتحديد جدول زمني لانضمام بلاده إليه.





وفي ختام اليوم الأول من اجتماعات قمة الحلف في فيلنيوس، العاصمة الليتوانية الواقعة على بُعد حوالى 35 كلم من الحدود مع بيلاروس حليفة روسيا، دافع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عن الصياغة "القوية" التي اعتُمدت بعد مداولات شاقة.



وقال في ختام اجتماع استغرق عدة ساعات "سنكون قادرين على توجيه دعوة الى اوكرانيا للانضمام الى الحلف حين يقرر الحلفاء ذلك وحين تتوافر الشروط" حيث فضّل قادة الدول الاعضاء ال31 في الحلف اعتماد صيغة دبلوماسية متّزنة.





وقبل ساعات من ذلك، وقبيل وصوله الى فيلنيوس، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتردّد الدول الاعضاء في حلف شمال الأطلسي بعد 18 شهراً على بدء الغزو الروسي لبلاده.





وكتب زيلينسكي على تويتر "يبدو أنّه ليست هناك أيّ نيّة لمنح أوكرانيا دعوة الى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضوا في الحلف".





وشدّد زيلينسكي على أن "التردد هو ضعف"، معتبرا أن "عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا الى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي".



وحذّر الرئيس الأوكراني من أنّ ذلك "يعني أن ثمة نافذة ما زالت مفتوحة للمساومة على انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي في مفاوضات مع روسيا"، ما سيشجع موسكو على "مواصلة إرهابها" بحق كييف.





وبعيد انتهاء اليوم الأول من القمة أكّد زيلينسكي في خطاب ألقاه أمام حشد في فيلنيوس أنّ بلاده "ستجعل الحلف أقوى" في حال انضمامها إليه.



