واحد من كل خمسة أستراليين لا يغسل يديه بعد الذهاب إلى الحمام

النقاط الرئيسية: من بين أكثر من 1250 بالغًا شملهم الاستطلاع اعترف 18 في المائة بأنهم لا يغسلون أيديهم دائمًا بعد الذهاب إلى الحمام

قالت 84 في المائة من النساء المستجيبات إنهن يحرصن دائمًا على الحفاظ على نظافة اليدين كجزء من استخدام الحمام لكن 80 في المائة فقط من الرجال قالوا نفس الشيء

يقدر تقرير الجامعة الوطنية الأسترالية حول تكلفة الأمراض المنقولة بالغذاء في أستراليا أن هناك 4.67 مليون حالة تسمم غذائي كل عام

على الرغم من كل الدروس المستفادة من الوباء العالمي يعترف واحد من كل خمسة أستراليين تقريبًا بأنه لا يغسل يديه دائمًا بعد الذهاب إلى الحمام.





يعترف نصف المستطلعة آرائهم تقريبًا أيضا بأنهم أحيانًا ينسون غسل أيديهم قبل التعامل مع الطعام.





تؤكد نتيجة المسح الوطني الذي أجراه مجلس معلومات سلامة الأغذية عبر الإنترنت ونتائج الأبحاث ذات الصلة حدوث أكثر من 4.6 مليون حالة سنوية من التسمم الغذائي في جميع أنحاء أستراليا.



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ووفقًا للمتحدثة باسم المجلس ليديا بوشتمان فإن «غسل اليدين جيدًا واستخدام المياه الجارية والصابون وتجفيف اليدين جيدًا هو رسالة أساسية للصحة العامة يبدو أن الناس ينسونها».





من بين أكثر من 1250 بالغًا شملهم الاستطلاع اعترف 18 في المائة بأنهم لا يغسلون أيديهم دائمًا بعد الذهاب إلى الحمام و 47 في المائة أنهم لا يفعلون ذلك قبل تناول الطعام أو إعداده.





ولكن كان الجنس نقطة اختلاف حيث قالت 84 في المائة من النساء المستجيبات إنهن يحرصن دائمًا على الحفاظ على نظافة اليدين كجزء من استخدام الحمام لكن 80 في المائة فقط من الرجال قالوا نفس الشيء.





وفي حين قالت 62 في المائة من النساء إنهن يغسلن أيديهن قبل لمس الطعام فإن 52 في المائة فقط من الرجال قالوا إنهم يفعلون ذلك.





أظهر المسح أيضا أن احتمالية نظافة أيدي الشباب عند الخروج من الحمام أقل (74 في المائة لمن تقل أعمارهم عن 34 عامًا مقابل 86 في المائة لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا) أو قبل تناول وجبة خفيفة أو وجبة (51 في المائة إلى 58 في المائة).



وفي الوقت نفسه يقدر تقرير الجامعة الوطنية الأسترالية حول تكلفة الأمراض المنقولة بالغذاء في أستراليا أن هناك 4.67 مليون حالة تسمم غذائي كل عام مما يؤدي إلى حوالي 48 ألف حالة دخول إلى المستشفى و 38 حالة وفاة و 2.1 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية.





وحذرت بوتشتمان من أن «سوء غسل اليدين يمكن أن يكون مساهمة كبيرة في هذه الأرقام».





وحثت الجميع على الإطلاع على حزمة التوعية الخاصة بالمجلس ووضع ملصقاته في المنزل أو في مكان العمل أو في المدرسة.





يوصي مجلس معلومات سلامة الأغذية بغسل اليدين وتجفيفهما قبل التعامل مع الطعام وإعداده وتناوله وبعد لمس اللحوم النيئة أو الأسماك أو البيض أو الدواجن وبعد استخدام المرحاض أو مساعدة الأطفال على استخدامه أو تغيير الحفاضات وبعد العطس أو السعال أو لمس الحيوانات الأليفة أو البستنة.





ويقول المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التركيز على تعليم أهمية غسل اليدين يمكن أن يقلل من عدد الأشخاص الذين يصابون بالإسهال بنسبة تصل إلى 40 في المائة.





ويمكنه أيضا خفض نسبة الغياب بين أطفال المدارس بسبب أمراض المعدة بنسبة تصل إلى 57 في المائة، وأمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد، بين عامة السكان بأكثر من 20 في المائة.





وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة Bradley Corporation المصنعة الدولية للحمامات أن الأمريكيين غسلوا أيديهم بمقدار 10.5 مرات في اليوم خلال المراحل الأولى من جائحة COVID ولكن الرقم انخفض منذ ذلك الحين بمقدار الربع.





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