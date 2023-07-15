تفاصيل جديدة تظهر عن ملابسات مقتل أميرة مغنية في جنوب سيدني

ظهرت تفاصيل جديدة كشف عنها أفراد من عائلة أميرة مغنية التي قتلت في جنوب سيدني في جريمة مرتبطة بالعنف المنزلي.

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حاول المسعفون إنقاذ أميرة مغنية (30 عاماً) لكنها توفيت في مكان الحادث

في 5 تموز/يوليو، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل في بيكسلي قبيل الساعة 6 مساءً بعد ورود تقارير عن العثور على امرأة فاقدة للوعي.

حاول المسعفون إنقاذ أميرة مغنية (30 عاماً) لكنها توفيت في مكان الحادث.

واعتقلت الشرطة زوجها السابق أحمد حدروج في المنزل واتهمته لاحقاً بالقتل العمد.

ولم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة ولم يمثل شخصياً خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة ساذرلاند المحلية في اليوم التالي.
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شقيقة مغنية، إيناس، صرحت لأس بي أس أن المجني عليها كانت تخطط لرحلة إلى وطنها لبنان، وذهبت إلى المنزل لأخذ جوازات سفر أطفالها.

قالت إيناس: "أختي غابت ولن تعود أبداً".

"ليس لديها أحد هناك [في أستراليا]. من فضلك لا تتنازلي عن حقوقك. لا تسكتي ".
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من جهته وصفها عمها محمود مغنية بأنها "أميرة بأخلاقها".

وقالت إنها واجهت تحديات منذ زواجها قبل تسع سنوات.

وذكرت مصادر مطلعة أن الزوجين انفصلا قبل عام وكانا ينجزان إجراءات الطلاق.

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نشر في: 15/07/2023 1:51pm
By Emma Brancatisano, Jessica Bahr
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS

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