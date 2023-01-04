صواريخ جديدة: قوات الدفاع الأسترالية تحصل على أسلحة بقيمة مليار دولار

النقاط الرئيسية: سيتم تحميل الصواريخ البحرية على المدمرات والفرقاطات اعتبارًا من عام 2024

تم نشر نفس القاذفات بنجاح من قبل الجيش الأوكراني خلال الأشهر الأخيرة

يبلغ مدى نظام الصواريخ الحالي 300 كيلومترا ومن المتوقع أن يزداد مع تقدم التكنولوجيا

سيتم استخدام الصواريخ والقذائف الجديدة لتعزيز الأمن القومي الأسترالي مع تحول قوة الدفاع إلى موقف أكثر عدوانية.





سيتم تحميل الصواريخ البحرية على المدمرات والفرقاطات اعتبارًا من عام 2024 وسيتم استخدام أنظمة الصواريخ بعيدة المدى أرض - أرض بحلول عام 2027.



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من الجدير بالذكر أنه تم نشر نفس القاذفات بنجاح من قبل الجيش الأوكراني خلال الأشهر الأخيرة.





يبلغ مدى نظام الصواريخ الحالي 300 كيلومترا ومن المتوقع أن يزداد مع تقدم التكنولوجيا.





ومن المقرر أن تكلف الحزمة الإجمالية دافعي الضرائب مليار دولار.





هذا وقوات الدفاع في طريقها إلى التحول إلى عقيدة «impactful projection» الجديدة، حيث تستعد لتكون قادرة على ضرب وردع الأعداء في المنطقة على مسافات أكبر بكثير.



وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز إن قوات الدفاع يجب أن تكون مجهزة بقدرات عسكرية عالية.





وأضاف أن «الصواريخ الهجومية البحرية وقاذفات (الصواريخ) ستمنح قوتنا الدفاعية القدرة على ردع الصراع وحماية مصالحنا».





وقال وزير صناعة الدفاع بات كونروي إن الأنظمة الجديدة في طليعة التكنولوجيا العسكرية الحديثة.





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