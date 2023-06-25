تغيير في شطب نقاط المخالفة للسائقين لتشجيع "القيادة النظيفة" في نيو ساوث ويلز

أكدت حكومة نيو ساوث ويلز أنها ستقوم بتغيير طريقة احتساب الفترة الزمنية المطلوبة لشطب نقاط المخالفة (ديميريت بوينتس) في حال التزم السائق المخالف بسجل "قيادة نظيف."





وقالت الحكومة إنها ستُسَرع في إجراء تجربة تسمح للسائقين بالحصول على شطب نقطة مخالفة (ديميريت بوينت) واحدة إذا أظهروا سجل قيادة نظيف.





وسيحتاج السائقون إلى الاحتفاظ بسجل نظيف لمدة 12 شهرًا لاكتساب النقطة.





ويستغرق السائق حاليًا ثلاث سنوات لإزالة نقطة المخالفة من سجل ترخيصه.



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وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إنه سيبدأ العمل بهذا المقترح في كانون الثاني يناير من العام المقبل.





وبحسب رئيس الحكومة فأن أكثر من مليون ونصف المليون سائق سيكونون مؤهلين لاستعادة (شطب) نقطة مخالفة واحدة عند بدأ التطبيق مباشرة في 17 كانون الثاني يناير 2024.





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