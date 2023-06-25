تغيير في شطب نقاط المخالفة للسائقين لتشجيع "القيادة النظيفة" في نيو ساوث ويلز

التغيير سيمشل طريقة احتساب نقاط المخالفة (ديميريت بويتنس)

driver fined for driving slow

Source: AAP

أكدت حكومة نيو ساوث ويلز أنها ستقوم بتغيير طريقة احتساب الفترة الزمنية المطلوبة لشطب نقاط المخالفة (ديميريت بوينتس) في حال التزم السائق المخالف بسجل "قيادة نظيف."

وقالت الحكومة إنها ستُسَرع في إجراء تجربة تسمح للسائقين بالحصول على شطب نقطة مخالفة (ديميريت بوينت) واحدة إذا أظهروا سجل قيادة نظيف.

وسيحتاج السائقون إلى الاحتفاظ بسجل نظيف لمدة 12 شهرًا لاكتساب النقطة.

ويستغرق السائق حاليًا ثلاث سنوات لإزالة نقطة المخالفة من سجل ترخيصه.
لقراءة المزيد

كيف يعمل نظام نقاط رخصة القيادة في استراليا؟

وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إنه سيبدأ العمل بهذا المقترح في كانون الثاني يناير من العام المقبل.

وبحسب رئيس الحكومة فأن أكثر من مليون ونصف المليون سائق سيكونون مؤهلين لاستعادة (شطب) نقطة مخالفة واحدة عند بدأ التطبيق مباشرة في 17 كانون الثاني يناير 2024.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك
 
و 
تويتر
 و 
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.


 

 


شارك
نشر في: 26/06/2023 7:43am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

اخترنا لك

Mohamed Alanzi in Ali's Wedding.png

Ten years in waiting: Former refugee's creative journey to permanent residency

13:33
Adam Mahoud 2 (2).jpg

الكابتن آدم ماهود يحلق في سماء النجاح ويأمل بتمثيل العراق في أجواء أستراليا

10:08
Mapped: The world's happiest (and least happy) countries

'الأستراليون يعشقون اختصار الكلمات': دليلك لتعلم اللهجة الأسترالية العامية

08:37
Lottery Jackpot

رجل من سيدني أصبح ثاني أكبر فائز في اليانصيب في التاريخ. فما هو المبلغ الذي حصل عليه؟

12:57
cropped-Cathedral_with_mosaic_2-scaled-1.jpg

كاتدرائية مار جاورجيوس الأرثوذكسية في مئويتها : 'أفخر بمسيرة شعبنا الانطاكي المضيئة والهجرة اللبنانية الأولى'

10:42
MicrosoftTeams-image (3).png

'الجمهور متعطش للغناء الأصيل': جوقة روح الشرق تقدم التراث السوري والقدود الحلبية في حفلها القادم

الملك تشارلز الثالث، يرتدي تاجًا وأردية أرجوانية ويلوح ويبتسم.

إليكم ما تحتاجون معرفته عن العطلة الرسمية لعيد ميلاد الملك

REAL ESTATE STOCK SYDNEY

اكتشف إذا كنت تسكن مع الأغنياء: أعطنا رمزك البريدي!