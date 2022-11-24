بحث جديد: مجالس إدارات الشركات بها نساء أكثر ولكن ينقصها التنوع الثقافي

النقاط الرئيسية: السنوات التي جرت فيها محاولات لوصول المزيد من النساء إلى مجالس الإدارة كان لها نتائج غير مقصودة

من بين القطاعات الخمسة التي تم تقييمها كان أداء الجامعات الأفضل بالنسبة للتنوع الثقافي

مجلس الإدارة المتنوع لا يضمن سماع أصوات متنوعة لذلك يلزم بذل المزيد من الجهد

أدى التركيز الكبير على التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة على مدى العقد الماضي إلى تحقيق توازن في العديد من القطاعات وفقًا لبحث أجرته Women on Boards.





في المقابل بدا أن الأشخاص المتنوعين ثقافيًا ممثلون تمثيلا ناقصًا إلى حد كبير في الهيئات الإدارية.





من بين أكثر من 2000 مدير إدارة تم سؤالهم تبين أن أكثر من 87 في المائة منهم من أصول بيضاء. ووجد أن 12 في المائة فقط كانوا من خلفيات متنوعة ثقافيا.



اقرأ المزيد هل تؤيدون نسبة ثابته للنساء في البرلمان الاسترالي؟

تقول المديرة التنفيذية في Women on Boards ، كلير براوند ، إن السنوات التي جرت فيها محاولات لوصول المزيد من النساء إلى مجالس الإدارة كان لها نتائج غير مقصودة.





"بطريقة مضحكة لقد استبدلنا نادي الأولاد البيض القديم بنادي الفتيات البيض الجديد. الآن لم يقصد أي منا فعل ذلك وربما جميعنا مذنبون به بعض الشيء."





يمكن الآن استخدام الأدوات التي ساعدت في إشراك النساء في مجالس الإدارة مثل الضغط التنظيمي وضغط المساهمين لزيادة التنوع الثقافي كما تقول ليزا أنيس رئيسة مجلس الإدارة التابعة لمجلس التنوع الأسترالي.





"ولكن ما يتطلبه الأمر بشكل أساسي هو قرار التزام من تلك المنظمات بتعيين مرشحين لمجلس الإدارة ومديرين محتملين لمجلس الإدارة من خلفيات متنوعة."





يقول الخبراء إن ذلك التحول سوف يستغرق بعض الوقت.





من بين القطاعات الخمسة التي تم تقييمها كان أداء الجامعات الأفضل بالنسبة للتنوع الثقافي بنسبة تمثيل تبلغ 15 في المائة.



اقرأ المزيد النساء يتلقين نصف ما يحصل عليه الرجال من منح المساعدة القانونية المجانية في أستراليا

عملت ديف بيلاي كعضو مجلس إدارة في ثلاث منظمات أسترالية وفي بعض الأحيان كانت المرأة الوحيدة الملونة في مجلس الإدارة.





تقول ديف إن مجلس الإدارة المتنوع لا يضمن سماع أصوات متنوعة لذلك يلزم بذل المزيد من الجهد.





"يشار إلينا على أننا نساء ذوات بشرة ملونة. ولكن لا يضمن ذلك أن تسمع أصواتنا في اجتماع مدته ساعتان وثلاث ساعات. قد لا نتحدث على الإطلاق."





"مجرد تمثيل التنوع ليس كافيا."





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

















