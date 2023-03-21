تجربة مدرسية جريئة تقدمها أس بي أس في سلسلة 'The Swap

في المسلسل التلفزيوني هو الأول من نوعه ، يتبع المسلسل الوثائقي الجديد المكون من ثلاثة أجزاء The Swap ما يحدث عندما يتم إلقاء 12 طالبًا وعائلة من ثقافات وديانات وخلفيات مختلفة جدًا.





في هذه السلسلة يتم اكتشاف ما إذا كانت تجربة التبادل قد تحدث فرقًا حقيقيًا في كسر الحواجز الاجتماعية وبناء قدر أكبر من القبول والاحترام والتفاهم بين المجتمعات الثقافية المتنوعة ،في الوقت الذي تتأهب فيه السلسلة نفسها The Swap إمكانية أن تأتي التجربة بنتائج عكسية عندما تتعارض الثقافات، مع احتمال اشتعال الخلافات.





يعتبر علي قادري وهو الرئيس التنفيذي للكلية الإسلامية في بريزبان مايسترو The Swap. شارك في الوثائقي ست عائلات مسلمة وأربع عائلات كاثوليكية وعائلتان ملحدتان: على مدار فصل دراسي واحد ، يرافق قادري الطلاب في مجموعة عواطف متباينة حيث يواجهون القلق والإثارة والاندهاش لقضاء الوقت في مدارس بعضهم البعض ومع عائلات ومجتمعات بعضهم البعض.







تعتبر سلسلة The Swap بالنسبة للمشاركين أول تجربة تسنح لهم فرصة التعرف على أشخاص ينظرون العالم بمنظور مختلف تماما. بل هي تجربة بمثابة قفزة هائلة إلى المجهول ، قد ينتج عنها نتائج مروعة ومرحة ومؤثرة ، لتبلغ ذروتها في استكشاف مقنع ومفتوح لمدى ضآلة معرفتنا ببعضنا البعض، ومدى اختلافنا وكذلك أوجه التشابه بيننا.





يقول قدري: " هذه التجربة هي بمثابة عترافنا بأننا جميعًا مختلفون، وأن نفخر بحقيقة اختلافنا وأن نحترم اختلافاتنا". "لا يمكن تحقيق ذلك ما لم نتخذ قرارًا بالخروج من منطقة الراحة والتعامل مع الأشخاص المختلفين من حولنا. فإذا فشلت التجربة، فقد أجد نفسي بلا عمل! لكن هذه تجربة لديها القدرة على تغيير الحياة، ولهذا السبب يسعدني أن أتحمل هذه المخاطرة. إذا نجحت ، آمل أن يكون ذلك مفيدًا لمنهجنا الوطني وأن تأخذه المدارس في جميع أنحاء البلاد بعين الاعتبار ".



ولد قادري في الهند، وقدم إلى أستراليا للدراسة في عام 2003 ، ليصبح الرئيس التنفيذي للكلية الإسلامية في بريزبين في عام 2020 بعد مسيرة مهنية في قطاعي التعليم والتكنولوجيا.



Ali kadri The Swap



تقول برنادين ليم ، وهي كبيرة محرري البرامج الوثائقية في SBS: "نحن متحمسون لإمكانية تحقيق The Swap التفاهم وإحداث تحول إيجابي لجميع العائلات المعنية، ولجميع الأستراليين الذين يتابعون رحلتهم". "لقد منحنا فرصة تقديم هذه المبادرة المجتمعية الجريئة ، ونأمل أن تشجع قصص وتجارب المشاركين على المناقشة ، وتنوير الجماهير وإلهامهم. إنها قصة فريدة من نوعها لأستراليا المعاصرة ".





عرضThe Swap يوم الأربعاء 8 مارس الساعة 8:30 مساءً على SBS و SBS On Demand. ,يستمر المسلسل المكون من ثلاثة أجزاء أسبوعيًا، مع عرض الحلقة الثانية لأول مرة في 15 مارس والحلقة الثالثة في 22 مارس. ستكون كل حلقة متاحة للبث على SBS On Demand مع ترجمة باللغة العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية. ستتوفر جميع الحلقات الثلاث أيضًا على وصف صوتي.



