زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب سواحل نيوزيلندا

النقاط الرئيسية زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا

شعر بالهزة حوالي 15 ألف شخصا ولم تسبب بوقوع أي خسائر بشرية

تقع نيوزيلندا فوق حزام الزلازل في المحيط الهادئ

عاش سكان الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا لحظات رعب عندما ضرب زلزال جديد مدينة كرايستشيرش مساء الأمس.





وقال المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إنّ الزلزال وقع في الساعة 09,14 (21,14 ت غ الثلاثاء) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.



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وأضاف المركز في منشور على موقعه الإلكتروني أنّ حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية.





ولم يسجّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.





وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.





وأعادت هذه الهزة ذكريات زلزال 2011 والذي ضرب ذات المدينة مخلفا أكثر من 185 قتيلا.



