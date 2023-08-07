تفكيك شبكة للاساءة للاطفال والقبض على 19 شخصاً من بينهم موظف حكومي فيدرالي

تم القبض على تسعة عشر رجلاً، بمن فيهم موظف حكومي فيدرالي، في إطار تحقيق لتفكيك شبكة متطورة لإساءة معاملة الأطفال بعد معلومات توفرت عن الشبكة إثر مقتل اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي F-B-I.





أطلقت الشرطة الفيدرالية الاسترالية وشرطة الولايات عملية باكيس العام الماضي بعد أن زود مكتب إف بي آي السلطات الأسترالية بمعلومات استخبارية عن أعضاء محليين مزعومين في الشبكة ، مما أدى إلى سلسلة من الاعتقالات وإنقاذ 13 طفلاً ونقلهم بعيداً عن الأذى.



وتقول الشرطة الفيدرالية إن المعتقلين لديهم خلفية عن العمل في مجال التكنولوجيا، مع اتهام البعض بإنتاج مواد خاصة بهم تتعلق بإساءة معاملة الأطفال لمشاركتها مع آخرين في الشبكة.





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