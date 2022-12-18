"لا يوجد مبرر للسلوك الذي رأيناه الليلة الماضية": التحقيقات تبدأ في أعمال الشغب الذي شهدها ديربي ملبورن

النقاط الرئيسية: تم إجراء ثلاثة تحقيقات حتى الآن في المشاهد المسيئة من ديربي ملبورن.

تلقى حارس المرمى توم العلاج الطبي بعد إلقاء سلة المهملات على رأسه.

تم إلقاء المشاعل من قبل كلا المجموعتين من المشجعين قبل غزو الملعب الذي أعقب ذلك.

قال رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إنه "لا يوجد مبرر" للغزو العنيف للملعب في ديربي ملبورن يوم السبت والذي أدى إلى إصابة حارس مرمى وإيقاف المباراة.





وأوقفت المباراة بعد اقتحام مشجعين من ملبورن فيكتوري للملعب في ملبورن، حيث أصيب حارس مرمى ملبورن سيتي توم غلوفر والحكم أليكس كينغ بدلو معدني وأصيبوا.





أدان جيمس جونسون الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأسترالية (FA)، يوم الأحد، تصرفات المتورطين، وأعلن عن عدة تحقيقات في ما وصفه الكثيرون بأنه أحد أحلك لحظات الرياضة الأسترالية.





وقال "لا يوجد مبرر للسلوك الذي رأيناه الليلة الماضية".





"لا أهتم بالأشخاص الذين يعتقدون أن هذا القرار بشأن النهائي الكبير كان جيداً أو سيئاً، وهذا ليس سبباً لما حدث الليلة الماضية ".



A bleeding Tom Glover of Melbourne City is escorted from the pitch after being hit with a garbage can. Source: Getty / Darrian Traynor وفي ليلة السبت، خططت كلتا المجموعتين للخروج عند علامة 20 دقيقة كجزء من احتجاج على قرار الدوري الأسترالي للمحترفين (APL) للنهائيات الثلاث التالية في الدوري الأسترالي التي ستستضيفها سيدني، و تم إلقاء قنابل مضيئة.





ولكن الموقف تصاعد عندما أصابت شعلة مصورة وأصابت مصوراً من الشبكة العاشرة، ثم انفجرت عندما التقط غلوفر شعلة أخرى من الأرض وألقى بها مرة أخرى في المدرجات.





واندفع المشجعون بعد ذلك إلى أرضية الملعب وألقى أحدهم بالدلو المعدني الذي أصاب غلوفر، الذي أصيب بارتجاج في الدماغ، وكينغ الذي أصيب بجرح في الرأس.



تم تعليق المباراة لمدة 45 دقيقة تقريباً ثم توقفت.





وقال جونسون إنه سيتم فتح تحقيقين في ما حدث، بالإضافة إلى تحقيق ثالث في ما سيحدث في نتيجة المباراة نفسها.





سيركز أحد التحقيقات على دور نادي ملبورن فيكتوري فيما حدث وسينظر في تحديد الأفراد المتورطين في الاضطراب العنيف.



Melbourne City fans hold signs expressing disapproval of the APL's decision on the A-League grand final. Source: AAP / Will Murray وقال جونسون إنه في حين أن ملبورن فيكتوري ستتلقى رسالة "سبب العرض" تطلب من النادي شرح بعض عناصر الحادث في أقرب وقت ممكن ، في هذه المرحلة ، لن يُطلب من ملبورن سيتي أيضًا.





وقال "لم نتوصل حتى الآن إلى أدلة من شأنها أن تدعمنا في القيام بذلك".





وقالت مديرة ملبورن فيكتوري كارولين كارنيجي إنها "شعرت بالخزي والذهول" لما حدث.





وقالت يوم الأحد "لا يدافع ميلبورن فيكتوري بأي شكل من الأشكال أو الشكل أو الشكل عما حدث الليلة الماضية - في الواقع ، نحن ندينه".





"لا يوجد مكان في نادينا ، ولا مكان في اللعبة ، ولا مكان في الدوري لهذا النوع من السلوك."





كما شدد السيد جونسون على أن المشاهد القبيحة خلال ديربي ملبورن لا تمثل رمز الرياضة ككل.





"لا علاقة للأمر بالانتفاخ الأرضي والدعم المتزايد لمبارياتنا ، أو الوالد الذي يأخذ طفلًا للعب كرة القدم على مستوى القاعدة في بريسبان ، أو الصبي الصغير الذي يلعب في مسارات دورينا في بيرث ، أو البالغ من العمر 40 عامًا امرأة تلعب كرة القدم للهواة في سيدني ".





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