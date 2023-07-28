حكومة فيكتوريا تمنع استخدام الغاز للطبخ والتدفئة في المنازل الجديدة

السماح فقط باستخدام أجهزة الطبخ والأفران والتدفئة التي تعمل بالكهرباء

domestic gas costs

Source: AAP

النقاط الرئيسية
  • حكومة فيكتوريا تمنع استخدام الغاز للطبخ والتجفئة في المنازل الجديدة
  • القرار جاء لتقليل الانبعاثات
  • حكومة الولاية تقول إن ذلك سيقلل من التكاليف على السر بمقدار 1000 دولار سنويا
قررت حكومة فيكتوريا منع جميع انواع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز والمستخدمة للطبخ أو التدفئة بعد أن منعت ربط جميع المنازل الجديدة التي يتم بناؤها في الولاية اعتباراً من 1/1/2024 بشبكة توزيع الغاز المحلية.

وسيتم تشغيل جميع العقارات والوحدات السكنية الجديدة بالكهرباء فقط اعتبارًا من السنة القادمة.

وقالت وزيرة الطاقة ليلي دامبروسيو الجمعة إن التغييرات ستساعد الولاية على الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات الصافية بحلول عام 2045.
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وبحسب الوزيرة فان ذلك سيوفر لسكان المنازل التي تعمل بالكهرباء حوالي 1000 دولار سنويًا على فواتير الطاقة الخاصة بهم.

وأوضحت وزيرة الطاقة في فيكتوريا بأن حوالي 80 في المائة من المنازل في الولاية متصلة بشبكة الغاز، حيث يساهم القطاع بنحو 17 في المائة من انبعاثات الولاية.

هذا وسيتم إنشاء برنامج جديد لتقديم مبالغ نقدية بأسم "منح الكهرباء السكنية" بقيمة 10 ملايين دولار، مما يسمح لمنشئي المنازل والوحدات السكنية بالحصول على حسومات كبيرة على منتجات الطاقة الشمسية لمشتري المنازل الجديدة.

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نشر في: 29/07/2023 9:21am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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