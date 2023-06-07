أستراليا بصدد حظر الرموز النازية في جميع أنحاء البلاد

من المقرر ان تحظر الحكومة الفيدرالية عرض الرموز النازية علنًا في جميع أنحاء أستراليا.





وبحسب القوانين المقترحة فان أي شخص يعرض الرموز النازية في الأماكن العامة أو عبر الإنترنت سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 12 شهرًا.





وستقدم الحكومة الفيدرالية مشروع قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان الأسبوع المقبل ، بهدف حظر عرض أو تداول مجموعة من الرموز النازية.





وسيشمل الحظر الأعلام، وشارات الذراع، والقمصان، وسيمتد ليشمل نشر الرموز على الإنترنت.



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ولكن بموجب التشريع الجديد لن تكون التحية النازية تحت الحظر لأنها تندرج تحت الاختصاصات القضائية للولايات والمقاطعات.





وبحسب مشروع القانون الجديد، يعتبر بيع التذكارات النازية جريمة، وسيتم حظره في أماكن البيع بالتجزئة والمتاجر عبر الإنترنت.





ولن يمنع القانون المقترح الملكية الخاصة، بما في ذلك المواد التي يتم اعتبارها تذكارات الحرب أو القطع الأثرية المعروضة في المتاحف ولكن لن يُسمح لأي شخص يسعى إلى نقل ملكية هذه الأشياء بقبول مبالغ مالية لقائها.





وينص مشروع القانون أيضاً على استثناءات للصحفيين والأكاديميين والمرافق التعليمية - مثل المتاحف.





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