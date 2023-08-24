ماذا قال بيتر داتون عن الجالية اللبنانية المسلمة في أستراليا ولماذا يرفض التراجع؟

النقاط الرئيسية برر زعيم المعارضة بيتر داتون التعليقات "العنصرية" التي أدلى بها في عام 2016 بشأن المسلمين اللبنانيين.

قال إن هناك "تمثيلا مبالغا فيه" لـ "الأشخاص المتطرفين" في أستراليا.

قال مجلس الاستقرار الأسترالي تعليقاً على داتون: "لا مكان للتعصب في بلادنا، ناهيك عن البرلمان الأسترالي".

برر زعيم المعارضة بيتر داتون التعليقات "العنصرية" التي أدلى بها في عام 2016 بشأن هجرة المسلمين اللبنانيين إلى أستراليا، وأصر على أن هناك "تمثيلًا مبالغًا فيه" لـ "الأشخاص المتطرفين".





رداً على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها في برنامج Kitchen Cabinet على قناة ABC، قال داتون إنه أدلى بها في سياق "الهجمات الإرهابية التي تم إحباطها في أستراليا" عندما كان وزيرا للهجرة.



اقرأ المزيد داتون: اللاجئون أميون ولا يجيدون الحساب حتى بلغاتهم الأصلية

وعلق داتون قائلا: "كان ذلك في سياق محاولة الهجوم على طائرة من طراز A380 في البلاد وكان هناك عدد من الهجمات الإرهابية التي تم إحباطها وانتهى الأمر".





"هناك تواجد كبير لتلك الفئة ويمكنك نوعًا ما أن تتفادى القضية وتتظاهر بأنها ليست مشكلة".





وسُجن رجلان من سيدني لهما صلات بتنظيم داعش في عام 2019 لمحاولتهما تفجير رحلة دولية من سيدني في عام 2017، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي محاولة الهجوم التي أشار إليها داتون.





وقالت أنابيل كراب مقدمة البرنامج إنه لا يمكن الالتفاف على حقيقة أنها كانت "ملاحظة عنصرية".



اقرأ المزيد أهم محطات في تاريخ الوزير المهزوم بيتر داتون

وقال داتون إنها كانت "تعليقات لم يكن من المفترض أن أدلي بها".





أضاف، "لقد اعتذرت عن ذلك. لكننا كنا نتعامل مع أشخاص أصبحوا متطرفين والعديد منهم يتشاركون نفس الخلفية وهذا جزء من الواقع الذي كنا نتعامل معه."





ورداً على تعليقات داتون، قال مجلس الاستقرار الأسترالي: "التعصب ليس له مكان في بلادنا، ناهيك عن البرلمان الأسترالي".





وقال المجلس، وهو الهيئة العليا للخدمات التي تساعد اللاجئين والمهاجرين على الاستقرار في أستراليا: "يجب على السياسيين على وجه الخصوص أن يفكروا بعناية في الآثار المترتبة على التعليقات التي يدلون بها حول الأقليات الدينية والمجتمعات الثقافية".





ماذا قال بيتر داتون في عام 2016؟





في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أشار داتون إلى أن رئيس الوزراء السابق مالكولم فريزر ارتكب خطأً بالسماح للمسلمين اللبنانيين بالهجرة إلى أستراليا في السبعينيات.





وقال داتون إن أحفاد هؤلاء المهاجرين يمثلون نسبة كبيرة من الذين سافروا مؤخراً إلى الخارج كمقاتلين أجانب.



Source: Flickr وقال في البرلمان: "المعلومات التي لدي هي أنه من بين آخر 33 شخصاً متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب في هذا البلد، 22 منهم ينتمون إلى الجيلين الثاني والثالث من أصول لبنانية مسلمة".





وفي الأسبوع الذي سبق ذلك قال "لقد حدث خطأ" فيما يتعلق ببرنامج الهجرة الأسترالي.





وقال لشبكة سكاي نيوز في ذلك الوقت: "الحقيقة هي أن مالكولم فريزر ارتكب أخطاء في جلب بعض الأشخاص في السبعينيات، ونحن نرى ذلك اليوم".





"يجب تعلم الدروس من برامج الهجرة السابقة للأشخاص الذين يستقرون في أستراليا اليوم."





وقوبلت تعليقاته بإدانة واسعة النطاق من قبل حزب العمال والخضر وكذلك من قبل الجماعات والأفراد المسلمين في أستراليا.



