مجرية وأمريكي يتقاسمان نوبل للطب لعام 2023 لدورهما في تطوير تقنية لقاحات كوفيد-19

النقاط الرئيسية مجرية وأمريكي يتقاسمان جائزة نوب للطب لدورهما في تطوير تقنية لقاحات كورونا

يمكن أن تستخدم هذه التقنية لعلاج السرطان والأمراض المعدية

بدأت الأبحاث في هذا المجال في أواخر سبعينيات القرن الماضي

بدأ موسم حصاد جوائز أكاديمية نوبل السويدية للمتميزين في كل فروع المعرفة الإنسانية لعام 2023.





وأعلنت الأكاديمية مساء الأمس عن منح جائزة نوبل في الطب لكل من المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان، تقديرا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (MRNA) المضاد لوباء كوفيد-19.



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هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاكتشاف قد يستخدم أيضا لمحاربة بعض أنواع السرطان والأمراض المعدية، بعد عقود من البحوث والنكسات المتعددة.





تتمثل وظيفة الحمض النووي المرسال في الجسم في المساعدة على ايصال تعليمات محددة من الحمض النووي إلى الخلايا لإنشاء مستضدات.





وبفضل تلك المستضدات، يتعلم جهاز المناعة لدى البشر طريقة محاربة الفيروس وتحييده إذا دخل الجسم.



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جدير بالذكر أن الأبحاث في هذا المجال بدأت أواخر سبعينات القرن الماضي عندما أدخل باحثون الحمض النووي الريبي المرسال في الخلايا مخبريا ونجحوا في جعلها تنتج بروتينات.





كذلك، بدأ الباحثون باختبار علاجات مخصصة على مرضى سرطان، باستخدام عينات من البروتينات الموجودة في أورامهم لإنشاء حمض ريبي مرسال مخصص.





وبعدها، يؤدي ذلك إلى تحفيز الجهاز المناعي لاستهداف خلايا سرطانية معينة.



