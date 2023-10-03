مجرية وأمريكي يتقاسمان نوبل للطب لعام 2023 لدورهما في تطوير تقنية لقاحات كوفيد-19

أعلنت أكاديمية نوبل السويدية عن منح جائزتها للطب لعام 2023 لعالمين طورا لقاحات كوفيد-19.

USA NOBEL PRIZE

epa10896277 An undated handout photo made available by courtesy of Penn Medicine shows Hungarian biochemist Katalin Kariko (L) and US physician-scientist Drew Weissman. The 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine was jointly awarded to Katalin Kariko and Drew Weissman 'for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19', the Nobel Assembly at the Karolinska Institutet in Sweden announced on 02 October 2023. EPA/Peggy Peterson Photography, courtesy Penn Medicine HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Credit: Peggy Peterson Photography, courtesy Penn Medicine HANDOUT/EPA

النقاط الرئيسية
  • مجرية وأمريكي يتقاسمان جائزة نوب للطب لدورهما في تطوير تقنية لقاحات كورونا
  • يمكن أن تستخدم هذه التقنية لعلاج السرطان والأمراض المعدية
  • بدأت الأبحاث في هذا المجال في أواخر سبعينيات القرن الماضي
بدأ موسم حصاد جوائز أكاديمية نوبل السويدية للمتميزين في كل فروع المعرفة الإنسانية لعام 2023.

وأعلنت الأكاديمية مساء الأمس عن منح جائزة نوبل في الطب لكل من المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان، تقديرا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (MRNA) المضاد لوباء كوفيد-19.
اقرأ المزيد

موسم جوائز نوبل يبدأ: جائزة نوبل للطب لأميركيين وبريطاني

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاكتشاف قد يستخدم أيضا لمحاربة بعض أنواع السرطان والأمراض المعدية، بعد عقود من البحوث والنكسات المتعددة.

تتمثل وظيفة الحمض النووي المرسال في الجسم في المساعدة على ايصال تعليمات محددة من الحمض النووي إلى الخلايا لإنشاء مستضدات.

وبفضل تلك المستضدات، يتعلم جهاز المناعة لدى البشر طريقة محاربة الفيروس وتحييده إذا دخل الجسم.
اقرأ المزيد

أستراليا تعلن عن بناء منشأة لإنتاج لقاحات mRNA في فيكتوريا بالاتفاق مع شركة موديرنا

جدير بالذكر أن الأبحاث في هذا المجال بدأت أواخر سبعينات القرن الماضي عندما أدخل باحثون الحمض النووي الريبي المرسال في الخلايا مخبريا ونجحوا في جعلها تنتج بروتينات.

كذلك، بدأ الباحثون باختبار علاجات مخصصة على مرضى سرطان، باستخدام عينات من البروتينات الموجودة في أورامهم لإنشاء حمض ريبي مرسال مخصص.

وبعدها، يؤدي ذلك إلى تحفيز الجهاز المناعي لاستهداف خلايا سرطانية معينة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك
نشر في: 3/10/2023 12:00pm
By AFP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

اخترنا لك

IRAQ FIRE

تشييع ضحايا حريق عرس الحمدانية.. والعراق يعلن الحداد

05:33
Late evening aerial image of the Gold Coast Surfer's Paradise strip

مشوار إلى جولد كوست: لماذا سميت المدينة السياحية الشهيرة بهذا الاسم؟

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

Australians queue outside a Centrelink office.

اعتبارا من اليوم: كل ما تريد معرفته عن حزمة المساعدات الجديدة من سنترلينك

Two clocks, one showing three o'clock, the other showing two o'clock

بداية التوقيت الصيفي في أستراليا: متى ولماذا لا يُتبَع في جميع الولايات؟

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة لعام 2023 في جنوب أستراليا

10:45
MicrosoftTeams-image.png

Young Lawyer of the Year and former refugee wants others to come to Australia 'in a safer way'

10:20
Wzzzup Flafel - Cover.jpg

كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟