الفيضانات تعزل بلدتين في نيو ساوث ويلز وتحذيرات لمنع المزيد من الوفيات

النقاط الرئيسية: تم قطع الطريق عن بلدتي وارين ووي وا في شمال الولاية

تستخدم خدمات الطوارئ الطائرات لتوصيل المياه والأدوية والمواد الغذائية

عززت السلطات تحذيرات السلامة في أعقاب وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات

من المرجح عزل بلدتين في نيو ساوث ويلز لعدة أيام مع استمرار حالة الطوارئ المتعلقة بفيضانات نيو ساوث ويلز.





وأجرى عمال خدمة الطوارئ الحكومية (SES) ست عمليات إنقاذ وأجابوا على 112 مكالمة لطلب المساعدة بين الساعة 6 صباحًا يوم السبت والساعة 6 صباحًا يوم الأحد.





وتم قطع الطريق عن بلدتي وارين ووي وا في شمال الولاية ومن المتوقع أن يظلوا على هذا النحو لعدة أيام.





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تستخدم خدمات الطوارئ الطائرات لتوصيل المياه والأدوية والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات للسكان.



NSW SES volunteers are conducting impact assessments in Gunnedah as the flood water recedes. Source: Facebook / NSW SES ولا تزال بلدة جونيدا متأثرة بالفيضانات الكبرى حتى صباح الأحد، لكن المياه تنحسر ببطء.





وبلغ نهر ناموي ذروته عند مستوى الفيضان الرئيسي البالغ 8.24 مترًا يوم السبت وكان عمال SES موجودين على الأرض لتقييم الضرر.





وعززت السلطات تحذيرات السلامة في أعقاب وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.





وقد تم العثور عليه ميتًا بعد ظهر يوم السبت بعد أن جرفت مياه الفيضانات سيارة في تولامور، شمال غرب باركس، في وسط غرب نيو ساوث ويلز.





وبحسب ما ورد تمكن والدا الصبي من فك الأحزمة عن طفلين صغيرين في السيارة، لكنهما لم يتمكنا من تحرير الصبي الأكبر.





وقد دفعت وفاته إلى تجدد الدعوات للناس لأخذ مخاطر مياه الفيضانات على محمل الجد، حيث قال المتحدث باسم SES غريغ ناش إن ظروف النهر يمكن أن تتغير بين الصباح وبعد الظهر.



LISTEN TO Oodnadatta, 200 kilometres north of Coober Pedy, has been cut off for over two weeks now, leaving residents without critical food and fuel supplies. SBS News 08/02/2022 03:26 Play

وقال يوم السبت: «لدينا بعض المجتمعات المرنة للغاية وبعض المجتمعات التي تدرك تمامًا مخاطر الفيضانات».





«(ومع ذلك) نريد أن يقود الناس السيارة وفقًا للظروف، وإذا وجدت طريقًا مغمورًا بالمياه أو متضررًا نتيجة للفيضانات، فعليك التوقف والاستدارة والعثور على طريق آخر - فلا يستحق الأمر المخاطرة بالمضي قدمًا».





يوم السبت، وجه مكتب الأرصاد الجوية تركيزه إلى أوائل الأسبوع المقبل، مع احتمال أن تتعرض الأجزاء الداخلية الجنوبية والوسطى من الولاية لأمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء.





وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية جيك فيليبس: «من المبكر بعض الشيء أن نعرف بالضبط مدى ارتفاع مستوى الفيضانات نتيجة لهذا المطر، ولكن من المؤكد أنه أمر سيقوم فريق الهيدرولوجيا لدينا بفحصه عن كثب خلال اليوم أو اليومين التاليين».





«سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى ارتفاع بعض قمم الفيضانات هذه ويمكن أن يدفع بعضها إما إلى فيضانات كبيرة مطولة، أو يرفعها من معتدلة إلى كبيرة، محتملة».





هناك مخاوف من احتمال امتداد المزيد من مستجمعات المياه الداخلية، حيث تعمل العديد من السدود بالفعل بأقصى طاقتها.





في الأيام الـ 11 منذ بدء الفيضانات، استقبلت خدمات الطوارئ أكثر من 820 طلبًا للمساعدة في نيو ساوث ويلز، والتي تضمنت ما يقرب من 60 عملية إنقاذ من الفيضانات.





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