النقاط الرئيسية تحذيرات من فيضانات عارمة تجتاح بعض مناطق نيو ساوث ويلز

سكان غرب نيو ساوث ويلز في حالة تأهب قصوى حيث لا تزال التحذيرات من الفيضانات سارية في المنطقة

تم إصدار تحذير بالإخلاء لمنتزه ويسترن بلينز السياحي في دوبو

تم إصدار تحذير بالإخلاء لمنتزه ويسترن بلينز السياحي في دوبو. سكان غرب نيو ساوث ويلز في حالة تأهب قصوى حيث لا تزال التحذيرات من الفيضانات سارية في المنطقة.





وفي الوقت نفسه ، تم تنفيذ 12 عملية إنقاذ بالفعل من قبل خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث يتحدى بعض الأشخاص التحذيرات الرسمية.





يقول كبير المشرفين على المنطقة الغربية ، ديفيد مونك ، إن غالبية عمليات الإنقاذ من الفيضانات حدثت نتيجة لاختيار الناس القيادة عبر مياه الفيضانات.





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أعلن مكتب الأرصاد الجوية عن حدث لا نينا في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما يجلب معه فرصة أكبر للفيضانات عبر الأجزاء الشرقية من البلاد.





تم الآن إصدار تحذير من فيضان في المنطقة ، حيث بلغ نهر ماكواري ذروته عند 7.3 متر في وقت مبكر من صباح اليوم.





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