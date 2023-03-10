تحديثات كوفيد-19: موجة تفشي جديدة في نيو ساوث ويلز تلوح في الأفق

النقاط الرئيسية أستراليا تسجل 20000 حالة وفاة زائدة في عام 2022

تظهر الأبحاث أن اللقاحات الجديدة ثنائية التكافؤ توفر مناعة 1.6 مرة أكثر من اللقاحات الفردية

وزارة الصحة ورعاية المسنين تؤكد أن أفضل وقت لتلقي التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا في شهر أبريل

أعلنت وزارة الصحة بنيو ساوث ويلز عن زيادة في معدلات الأشخاص المصابين بـكوفيد-19 المدرجين في أقسام الطوارئ بالولاية.





وقالت الوزارة إن هذه الزيادات "من المرجح أن تشير إلى بداية موجة جديدة من التفشي".





وأشارت الوزارة في تقريرها الأسبوعي الأخير يوم الخميس "لا تزال هناك مجموعة مختلطة للغاية من المتحوارت المتفشية بالولاية، نشهد نموًا مستمرًا في متحور CH.1.1 والمتحورات الفرعية المنبثقة عن المتحور XBB، وبالأخص المتحور الفرعي XBB.1.5".





"تشترك هذه المتحورات الفرعية في الطفرات التي تسمح بهروبها من تحت رقابة الجهاز المناعي للجسم وكذلك القابلية للانتقال".



وأعلنت نيو ساوث ويلز يوم الجمعة عن 7871 حالة إصابة أسبوعية جديدة بكوفيد-19 مقارنة بـ 7163 الأسبوع الماضي.





كما أبلغت فيكتوريا عن زيادة طفيفة في الحالات الأسبوعية. وزادت الحالات من 3016 إلى 3319 هذا الأسبوع.





سجلت أستراليا أكثر من 20,000 حالة وفاة في عام 2022. وعزا الباحثون هذه الوفيات في المقام الأول إلى جائحة فيروس كورونا.





وأظهر بحث جديد من جامعة كيرتن أن مواد مثل السيليكون والذهب والنحاس يمكن أن تدمر البروتين المكون لفيروس كورونا.





وأشار الباحث الرئيسي الدكتور نديم درويش إلى أن هذه المواد يمكن استخدامها لالتقاط فيروسات كورونا في مرشحات الهواء أو استخدامها كطلاء للمقاعد والطاولات والجدران أو في نسيج المناديل والكمامات.





قال درويش: "من خلال التقاط فيروسات كورونا بهذه الطرق، سنمنعها من الوصول وإصابة المزيد من الناس".



أظهر البحث الذي أجراه معهد كيربي التابع لجامعة نيو ساوث ويلز أن اللقاحات الجديدة ثنائية التكافؤ توفر 1.6 مرة مناعة أفضل ضد كوفيد-19 من اللقاحات الفردية.





ونبّهت وزارة الصحة ورعاية المسنين بأن التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا يجب أن يحدث من أبريل/نيسان من كل عام لتوفير الحماية في ذروة موسم الإنفلونزا (يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول).





وأضافت "يمكن أن يتم طرح التطعيم بمجرد توفر مخزون اللقاح. ويمكن إعطاء لقاحات الإنفلونزا بشكل مشترك (تعطى في نفس اليوم) مع أي لقاح لفيروس كوفيد -19".





قالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها في 8 مارس/آذار ، إن هناك انخفاضًا بنسبة 58% في حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا، وانخفاض بنسبة 65 % في الوفيات في الأيام الـ 28 الماضية مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة.





سجلت الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا وروسيا أعلى حالات إصابة بالفيروس على مستوى العالم.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بالمتحور BA.5 الأسبوعية انخفضت من 55.7% إلى 27.2%، في حين زادت الحالات المنسوبة إلى المتحورات الهجينة من 25.1% إلى 44.1 %.



Weekly global cases. Source: WHO Credit: Sahil Makkar اقرأ عن لقاحات كوفيد-19 بلغتك





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