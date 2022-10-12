نيو ساوث ويلز: القبض على شقيق نائب رئيس الحكومة للاتجار بالمخدرات

وجهت الشرطة التهم للشقيق الأصغر لنائب رئيس الحكومة ووزير الشرطة في نيو ساوث ويلز بول تولي لكونه جزءًا من شبكة كبيرة للاتجار بالمخدرات.





وقال نائب رئيس الحكومة ووزير الشرطة في نيو ساوث ويلز بول تولي إنه "محطم" بعد اعتقال شقيقه واتهامه بارتكاب جرائم مخدرات خطيرة





واتهم المحققون أربعة أشخاص عقب تحقيق في قضية الاتجار بمخدر "الآيس" في مناطق السنترال كوست والهنتر في نيو ساوث ويلز.





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وقالت الشرطة إنها ضبطت أكثر من كيلوغرامين من الآيس تقدر قيمتهما بـ 2 مليون دولار بالإضافة إلى 220.000 دولار نقدًا، وسلاح ناري متفجر وذلك خلال مداهمات طالت عدة منازل الاربعاء.



Methamphetamine also known as crystal meth Source: Getty / Getty Images



وتم القبض على جوشوا تولي، 38 عامًا، (الشقيق الأصغر لنائب رئيس حكومة الولاية ووزير الشرطة فيها) مع امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا عندما كانا يتجولان بسيارة توقفت في بلمونت في نيوكاسل وكيلارني فالي في السنترال كوست صباح الاربعاء حيث تم القبض عليمها.





وكان جوشوا تولي مكلف بتوريد كمية تجارية كبيرة من المخدرات المحظورة، والمشاركة في أنشطة اجرامية.





وبالاضافة إلى ذلك وجهت الشرطة خمس تهم اخرى لجوشوا تولي لتوريد المخدرات المحظورة بشكل مستمر.





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