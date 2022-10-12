نيو ساوث ويلز: القبض على شقيق نائب رئيس الحكومة للاتجار بالمخدرات

الشرطة تقول إن عملية القبض على الشقيق الاصغر جاءت خلال تتبع شبكة للاتجار بالمخدرات

Paul Toole

نائب رئيس الحكومة ووزير الشرطة في نيو ساوث يولز باول تولي Source: AAP / AAP Image/Joel Carrett

وجهت الشرطة التهم للشقيق الأصغر لنائب رئيس الحكومة ووزير الشرطة في نيو ساوث ويلز بول تولي لكونه جزءًا من شبكة كبيرة للاتجار بالمخدرات.

وقال نائب رئيس الحكومة ووزير الشرطة في نيو ساوث ويلز بول تولي إنه "محطم" بعد اعتقال شقيقه واتهامه بارتكاب جرائم مخدرات خطيرة

واتهم المحققون أربعة أشخاص عقب تحقيق في قضية الاتجار بمخدر "الآيس" في مناطق السنترال كوست والهنتر في نيو ساوث ويلز.

Advertisement
وقالت الشرطة إنها ضبطت أكثر من كيلوغرامين من الآيس تقدر قيمتهما بـ 2 مليون دولار بالإضافة إلى 220.000 دولار نقدًا، وسلاح ناري متفجر وذلك خلال مداهمات طالت عدة منازل الاربعاء.
Cropped Image Of Hand Holding Methamphetamine Against Black Background
Methamphetamine also known as crystal meth Source: Getty / Getty Images

وتم القبض على جوشوا تولي، 38 عامًا، (الشقيق الأصغر لنائب رئيس حكومة الولاية ووزير الشرطة فيها) مع امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا عندما كانا يتجولان بسيارة توقفت في بلمونت في نيوكاسل وكيلارني فالي في السنترال كوست صباح الاربعاء حيث تم القبض عليمها.

وكان جوشوا تولي مكلف بتوريد كمية تجارية كبيرة من المخدرات المحظورة، والمشاركة في أنشطة اجرامية.

وبالاضافة إلى ذلك وجهت الشرطة خمس تهم اخرى لجوشوا تولي لتوريد المخدرات المحظورة بشكل مستمر.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.

شارك
نشر في: 13/10/2022 7:44am, آخر تحديث: 13/10/2022 7:47am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP