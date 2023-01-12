مستقبل بيروتيه على المحك رغم اعتذاره عن ارتداء الزي النازي في حفل عيد ميلاده عام 2003

ما زالت قضية كشف رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه أنه ارتدى زياً نازياً في حفل عيد ميلاده الحادي والعشرين عام 2003 تتفاعل بقوة رغم تقديمه اعتذاراً عن ذلك الخميس مما يجعل مستقبله على المحك خاصة وأن الولاية مقبلة على انتخابات برلمانية في آذار مارس.





وكان بيروتيه قد اعتذر عن ارتدائه الزي النازي قائلا إنه "يشعر بالخزي الكبير" من ذلك.





من جانبه، قال رئيس مجلس الجالية اليهودية في نيو ساوث ويلز دارين بارك إن أفراد جاليته شعروا بالصدمة من ذلك بغض النظر عن متى وقعت الحادثة.



