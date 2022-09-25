رسالة مفتوحة من قادة روحيين لسياسيي نيو ساوث ويلز لوضع قيود على آلات البوكر

أطلق قادة روحيون في نيو ساوث ويلز حملة ورسالة مفتوحة إلى سياسيي الولاية تدعو إلى ادخال إصلاحات على قواعد لعب آلات البوكر ووضع قيود عليها وذلك قبل انتخابات الولاية المقررة في غضون ستة أشهر.
وتكبدت نيو ساوث ويلز خسائر كبيرة جراء لعب الاشخاص بآلات البوكر حيث تقدر هذه الخسائر بضعف خسائر الولايات والمقاطعات الأسترالية الأخرى.
وتتركز أعلى الخسائر في مناطق الحكومات المحلية الأكثر حرمانًا في سيدني.
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ويقول البروفيسور تشارلز ليفينغستون من وحدة المقامرة والمحددات الاجتماعية بجامعة موناش إنه في عام 2021 في نيو ساوث ويلز - في كانتربري بانكستاون على وجه التحديد - خسر الناس 432 مليون دولار.
ويضيف أنه في فيرفيلد خسر الناس 409 ملايين دولار – أي بمتوسط 2,500 دولار لكل شخص بالغ.
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