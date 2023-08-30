الشرطة تتهم متطوع اطفاء بإشعال حرائق في نيو ساوث ويلز

وجهت الشرطة التهم لمتطوع إطفاء بإشعال عدة حرائق غابات عمدا في منطقة هانتر في نيو ساوث ويلز، حيث زعمت الشرطة أنه ساعد في إخماد بعض الحرائق التي أشعلها بنفسه.





وفي وقت سابق من هذا الشهر، أنشأ محققو وحدة مكافحة الحرق العمد المسماة "غلينارفون" لتولي التحقيق في حرائق الغابات المشبوهة في منطقة هانتر.





وحضر محققو الوحدة منزلًا في أبيرغلاسلين في الساعة 8.20 صباحًا يوم الأربعاء واعتقلوا شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً.



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وتزعم الشرطة أنه أشعل النيران عمدا في الأراضي العشبية في ويستون، بيلاو ماين، بيلبيرد، وغريتا، وأبرغلاسلين، وملفيل، وسيسنوك، في عدة مناسبات خلال شهري تموز يوليو وآب أغسطس.





وتزعم الشرطة أيضًا أنه حضر فيما بعد بعض الحرائق باعتبارها حريقًا ريفيًا كمتطوع في الخدمة وساعد في إطفاء الحرائق. ووجهت للرجل 15 تهمة، بما في ذلك 13 تهمة تخص التسبب عمداً في حريق والاستهتار بانتشاره وتهمتين مرتبطة بتدمير الممتلكات باستخدام النار.





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