الشرطة تتهم متطوع اطفاء بإشعال حرائق في نيو ساوث ويلز

التهم تشير إلى أن المتطوع قام بإشعال عدة حرائق وساهم بعد ذلك مع رجال الاطفاء بإخمادها

NSW fire fighters work on containing an out of control bushfire in Bomaderry near Nowra, Wednesday, August 15, 2018. (AAP Image/Lukas Coch)

SW fire fighters work on containing an out of control bushfire Source: AAP

وجهت الشرطة التهم لمتطوع إطفاء بإشعال عدة حرائق غابات عمدا في منطقة هانتر في نيو ساوث ويلز، حيث زعمت الشرطة أنه ساعد في إخماد بعض الحرائق التي أشعلها بنفسه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أنشأ محققو وحدة مكافحة الحرق العمد المسماة "غلينارفون" لتولي التحقيق في حرائق الغابات المشبوهة في منطقة هانتر.

وحضر محققو الوحدة منزلًا في أبيرغلاسلين في الساعة 8.20 صباحًا يوم الأربعاء واعتقلوا شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً.
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وتزعم الشرطة أنه أشعل النيران عمدا في الأراضي العشبية في ويستون، بيلاو ماين، بيلبيرد، وغريتا، وأبرغلاسلين، وملفيل، وسيسنوك، في عدة مناسبات خلال شهري تموز يوليو وآب أغسطس.

وتزعم الشرطة أيضًا أنه حضر فيما بعد بعض الحرائق باعتبارها حريقًا ريفيًا كمتطوع في الخدمة وساعد في إطفاء الحرائق. ووجهت للرجل 15 تهمة، بما في ذلك 13 تهمة تخص التسبب عمداً في حريق والاستهتار بانتشاره وتهمتين مرتبطة بتدمير الممتلكات باستخدام النار.

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نشر في: 31/08/2023 7:49am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS