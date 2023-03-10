صفقة الغواصات النووية: أكبر نقلة نوعية في القدرات القتالية لأستراليا منذ الحرب العالمية الثانية

سيكون استحواذ أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية أكبر نقلة في القدرات العسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مما يجعل الأعداء المحتملين يفكرون كثيراً قبل الشروع في أي خطوة تعرض الابلاد للخطر. سيكون استحواذ أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية أكبر نقلة في القدرات العسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مما يجعل الأعداء المحتملين يفكرون كثيراً قبل الشروع في أي خطوة تعرض الابلاد للخطر.

Biden Australia Submarines

FILE - The Virginia-class fast attack submarine USS Colorado (SSN 788) is seen before at the commissioning ceremony at Naval Submarine Base New London in Groton, Conn., March 17, 2018. Australia will purchase U.S.-manufactured, Virginia-class nuclear-powered attack submarines to modernize its fleet, a European official and a person familiar with the matter said Thursday, March 9, 2023, amid growing concerns about China's influence in the Indo-Pacific region. (Dana Jensen/The Day via AP, File) Credit: Dana Jensen/AP

النقاط الرئيسية
  • أنتوني ألبانيزي سيعلن عن صفقة غواصات نووية مرتقبة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
  • تتزايد التكهنات بأن أستراليا ستحصل على خمس غواصات من طراز فرجينيا
  • حثت وزارة الخارجية الصينية أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة"
رفض وزير الدفاع ريتشارد مارلس كشف التفاصيل الرئيسية لإعلان AUKUS المرتقب من قبل أنتوني ألبانيزي في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وتتزايد التكهنات في أعقاب تسريبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن أستراليا ستحصل على خمس غواصات من طراز فرجينيا، بالتوازي مع السفن المتبقية التي تجمع بين التصاميم البريطانية والتكنولوجيا الأمريكية.

وقال للقناة التاسعة يوم الجمعة، "هذه هي أكبر خطوة للأمام في قدرتنا العسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

أضاف، وهذا أكثر من أي شيء يمكننا القيام به، سيسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا في عالم مليء بالتحديات".

وحين سئل مارلس عن احتمال وجود فجوة في القدرات لحين تسليم الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، أكد ثفته بالأسطول الحالي من طراز كولينز، لكنه قال إن هناك حاجة إلى سفن أكثر قوة في العقد المقبل.

ورحب زعيم المعارضة بيتر داتون بالصفقة الوشيكة.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خلال زيارته الحالية إلى نيو دلهي إن الهند "شريك أمني من العيار الأول" لأستراليا، وذلك خلال جولة على أول حاملة طائرات هندية محلية الصنع في مومباي.

في غضون ذلك، حثت وزارة الخارجية الصينية أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة".


رفض وزير الدفاع ريتشارد مارلس كشف التفاصيل الرئيسية لإعلان AUKUS المرتقب من قبل أنتوني ألبانيزي في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وتتزايد التكهنات في أعقاب تسريبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن أستراليا ستحصل على خمس غواصات من طراز فرجينيا، بالتوازي مع السفن المتبقية التي تجمع بين التصاميم البريطانية والتكنولوجيا الأمريكية.

وقال للقناة التاسعة يوم الجمعة، "هذه هي أكبر خطوة للأمام في قدرتنا العسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

أضاف، وهذا أكثر من أي شيء يمكننا القيام به، سيسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا في عالم مليء بالتحديات".

وحين سئل مارلس عن احتمال وجود فجوة في القدرات لحين تسليم الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، أكد ثفته بالأسطول الحالي من طراز كولينز، لكنه قال إن هناك حاجة إلى سفن أكثر قوة في العقد المقبل.

ورحب زعيم المعارضة بيتر داتون بالصفقة الوشيكة.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خلال زيارته الحالية إلى نيو دلهي إن الهند "شريك أمني من العيار الأول" لأستراليا، وذلك خلال جولة على أول حاملة طائرات هندية محلية الصنع في مومباي.

في غضون ذلك، حثت وزارة الخارجية الصينية أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة".

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نشر في: 10/03/2023 1:06pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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