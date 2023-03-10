صفقة الغواصات النووية: أكبر نقلة نوعية في القدرات القتالية لأستراليا منذ الحرب العالمية الثانية

النقاط الرئيسية أنتوني ألبانيزي سيعلن عن صفقة غواصات نووية مرتقبة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

تتزايد التكهنات بأن أستراليا ستحصل على خمس غواصات من طراز فرجينيا

حثت وزارة الخارجية الصينية أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة"

رفض وزير الدفاع ريتشارد مارلس كشف التفاصيل الرئيسية لإعلان AUKUS المرتقب من قبل أنتوني ألبانيزي في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.





وتتزايد التكهنات في أعقاب تسريبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن أستراليا ستحصل على خمس غواصات من طراز فرجينيا، بالتوازي مع السفن المتبقية التي تجمع بين التصاميم البريطانية والتكنولوجيا الأمريكية.





وقال للقناة التاسعة يوم الجمعة، "هذه هي أكبر خطوة للأمام في قدرتنا العسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".





أضاف، وهذا أكثر من أي شيء يمكننا القيام به، سيسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا في عالم مليء بالتحديات".





وحين سئل مارلس عن احتمال وجود فجوة في القدرات لحين تسليم الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، أكد ثفته بالأسطول الحالي من طراز كولينز، لكنه قال إن هناك حاجة إلى سفن أكثر قوة في العقد المقبل.





ورحب زعيم المعارضة بيتر داتون بالصفقة الوشيكة.





من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خلال زيارته الحالية إلى نيو دلهي إن الهند "شريك أمني من العيار الأول" لأستراليا، وذلك خلال جولة على أول حاملة طائرات هندية محلية الصنع في مومباي.





في غضون ذلك، حثت وزارة الخارجية الصينية أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة".







رفض وزير الدفاع ريتشارد مارلس كشف التفاصيل الرئيسية لإعلان AUKUS المرتقب من قبل أنتوني ألبانيزي في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.





وتتزايد التكهنات في أعقاب تسريبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن أستراليا ستحصل على خمس غواصات من طراز فرجينيا، بالتوازي مع السفن المتبقية التي تجمع بين التصاميم البريطانية والتكنولوجيا الأمريكية.





وقال للقناة التاسعة يوم الجمعة، "هذه هي أكبر خطوة للأمام في قدرتنا العسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".





أضاف، وهذا أكثر من أي شيء يمكننا القيام به، سيسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا في عالم مليء بالتحديات".





وحين سئل مارلس عن احتمال وجود فجوة في القدرات لحين تسليم الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، أكد ثفته بالأسطول الحالي من طراز كولينز، لكنه قال إن هناك حاجة إلى سفن أكثر قوة في العقد المقبل.





ورحب زعيم المعارضة بيتر داتون بالصفقة الوشيكة.





من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خلال زيارته الحالية إلى نيو دلهي إن الهند "شريك أمني من العيار الأول" لأستراليا، وذلك خلال جولة على أول حاملة طائرات هندية محلية الصنع في مومباي.





في غضون ذلك، حثت وزارة الخارجية الصينية أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







