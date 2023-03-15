الممرضات يقاضين حكومة نيو ساوث ويلز بسبب نقص الموظفين

النقاط الرئيسية نقص العمالة أدى لضياع مائة ألف ساعة من الرعاية الطبية المستحقة للمواطنين بالولاية

تم تسجيل 1484 انتهاكا لمستويات التوظيف الآمنة بمستشفيات نيو ساوث ويلز

العمال والأحرار يتعهدان بإصلاح قطاع الرعاية الصحية حال فوزهما بالانتخابات المقبلة

كشفت جمعية الممرضات والقابلات في نيو ساوث ويلز عن خططها يوم الأربعاء لرفع قضية في المحكمة العليا ضد حكومة الولاية حول خرق شروط العاقد والتوظيف الخاصة بهم مرارًا وتكرارًا.





وترى الجمعية أن عدم الامتثال على نطاق واسع لمستويات التوظيف المطلوبة قد حرم المرضى من أكثر من 100,000 ساعة من الرعاية التمريضية في العديد من المستشفيات العامة.



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وأشارت شاي كانديش الأمين العام للجمعية، إلى أن النقص يعرض المرضى لخطر متزايد من النتائج السلبية مثل السقوط، وقرح الضغط، والجلطات الدموية، وكذلك الالتهابات المكتسبة من المستشفيات مثل الالتهاب الرئوي.





وقالت كانديش في هذا الصدد "نحن نتحدث عن مئات الآلاف من ساعات الرعاية التمريضية التي لا يتم توفيرها في الأجنحة الطبية والجراحية العامة، مما يعني أن المرضى قد فاتتهم الرعاية في الوقت المناسب، مثل فحوصات ضغط الدم، والعناية بالجروح، أو الاستحمام بسبب عدم كفاية الموظفين".





عقدت الممرضات والقابلات إضرابات صناعية متكررة خلال العام الماضي للمطالبة بنسب التوظيف "الآمنة" الإلزامية، إلى جانب الأجور وتحسين ظروف العمل.





وصرحت النقابة بأن لديها أدلة على عدم كفاية الموظفين في المستشفيات العامة الكبرى بما في ذلك مستشفيات رويال برينس ألفريد وجوسفورد وولونجونج وويستميد وليفربول ونيبيان.



Nurses protesting against understaffing and difficult work conditions outside NSW Parliament House in Sydney on 15 February 2022. Source: AAP / AAP Image/Bianca De Marchi حددت الجمعية مستشفى جوسفورد على الساحل الأوسط باعتبارها أسوأ الأمثلة لانتهاكات التوظيف، بعد الإبلاغ عن 777 مخالفة بها على مدار أربع سنوات.





وقالت كانديش: "المخالفات (1484 مخالفة) التي سجلناها اليوم ما هي إلا غيض من فيض".





"لقد كنا متحفظين في هذه الملاحقة القضائية ولم ندرج عددًا كبيرًا من المستشفيات الأخرى التي انتهكت أيضًا شروط التعاقد والتوظيف مرارًا وتكرارًا".





يتبنى كلا الحزبين الرئيسيين سياسات لانتخابات 25 مارس/آذار المقبلة، ويتعهدان بزيادة عدد الموظفين في الأجنحة الطبية، مع الإشارة إلى قيود الميزانية في تلبية طلبات النقابة بشكل مباشر.





وعد كريس مينز زعيم العمال بإدخال الحد الأدنى من مستويات التوظيف القابلة للتنفيذ، بدءًا من أقسام الطوارئ والانتقال تدريجياً إلى مناطق أخرى بما في ذلك أجنحة الولادة ووحدات العناية المركزة.





في أحدث ميزانية، خصص التحالف 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات لتوظيف 10,148 موظفًا بدوام كامل في المستشفيات والخدمات الصحية، والتي تشمل الممرضات والقابلات وكذلك الأطباء والمسعفين وأخصائيين الأمراض المعدية والباحثين.



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تسعى حكومة حزب العمال إلى إضافة 1200 ممرضة وقابلة إضافية، متخطية الرقم المعلن لحكومة التحالف، خلال السنوات الأربع الأولى من حكمها.





كما أعلن حزب العمال أيضًا عن تقديم إعانات لمساعدة 2000 طالب في كليات الطب، مما يؤدي إلى خصم حوالي 12,000 دولار من تكلفة الشهادة، بهدف جذب المزيد من الأشخاص إلى المهنة.





ووفقًا لبيانات الجمعية، فقد تراجعت نيو ساوث ويلز عن الولايات الأخرى في تنفيذ النسب المقررة قانونًا، حيث أدخلتها فيكتوريا وكوينزلاند وكانبرا بالفعل، في حين أن جنوب أستراليا وغرب أستراليا تتقدمان في الإجراءات.



