الممرضات يقاضين حكومة نيو ساوث ويلز بسبب نقص الموظفين

تتخذ الممرضات والقابلات إجراءات قانونية ضد حكومة نيو ساوث ويلز بشأن نقص العمالة التي من شأنها التأثير على مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

NSW nurses participated in a strike

NSW nurses participated in a strike in February over staff shortages and pandemic-related stresses and strains in Sydney. Source: AFP, Getty / Getty / AFP / Steven Saphore

النقاط الرئيسية
  • نقص العمالة أدى لضياع مائة ألف ساعة من الرعاية الطبية المستحقة للمواطنين بالولاية
  • تم تسجيل 1484 انتهاكا لمستويات التوظيف الآمنة بمستشفيات نيو ساوث ويلز
  • العمال والأحرار يتعهدان بإصلاح قطاع الرعاية الصحية حال فوزهما بالانتخابات المقبلة
كشفت جمعية الممرضات والقابلات في نيو ساوث ويلز عن خططها يوم الأربعاء لرفع قضية في المحكمة العليا ضد حكومة الولاية حول خرق شروط العاقد والتوظيف الخاصة بهم مرارًا وتكرارًا.

وترى الجمعية أن عدم الامتثال على نطاق واسع لمستويات التوظيف المطلوبة قد حرم المرضى من أكثر من 100,000 ساعة من الرعاية التمريضية في العديد من المستشفيات العامة.
اقرأ المزيد

تحذير من نقص كارثي في عدد الممرضات المؤهلات في مستشفيات نيو ساوث ويلز بحلول العام 2030

وأشارت شاي كانديش الأمين العام للجمعية، إلى أن النقص يعرض المرضى لخطر متزايد من النتائج السلبية مثل السقوط، وقرح الضغط، والجلطات الدموية، وكذلك الالتهابات المكتسبة من المستشفيات مثل الالتهاب الرئوي.

وقالت كانديش في هذا الصدد "نحن نتحدث عن مئات الآلاف من ساعات الرعاية التمريضية التي لا يتم توفيرها في الأجنحة الطبية والجراحية العامة، مما يعني أن المرضى قد فاتتهم الرعاية في الوقت المناسب، مثل فحوصات ضغط الدم، والعناية بالجروح، أو الاستحمام بسبب عدم كفاية الموظفين".

عقدت الممرضات والقابلات إضرابات صناعية متكررة خلال العام الماضي للمطالبة بنسب التوظيف "الآمنة" الإلزامية، إلى جانب الأجور وتحسين ظروف العمل.

وصرحت النقابة بأن لديها أدلة على عدم كفاية الموظفين في المستشفيات العامة الكبرى بما في ذلك مستشفيات رويال برينس ألفريد وجوسفورد وولونجونج وويستميد وليفربول ونيبيان.
Nurses hold placards during a nurses’ strike outside the NSW Parliament House in Sydney, Tuesday, February 15, 2022
Nurses protesting against understaffing and difficult work conditions outside NSW Parliament House in Sydney on 15 February 2022. Source: AAP / AAP Image/Bianca De Marchi
حددت الجمعية مستشفى جوسفورد على الساحل الأوسط باعتبارها أسوأ الأمثلة لانتهاكات التوظيف، بعد الإبلاغ عن 777 مخالفة بها على مدار أربع سنوات.

وقالت كانديش: "المخالفات (1484 مخالفة) التي سجلناها اليوم ما هي إلا غيض من فيض".

"لقد كنا متحفظين في هذه الملاحقة القضائية ولم ندرج عددًا كبيرًا من المستشفيات الأخرى التي انتهكت أيضًا شروط التعاقد والتوظيف مرارًا وتكرارًا".

يتبنى كلا الحزبين الرئيسيين سياسات لانتخابات 25 مارس/آذار المقبلة، ويتعهدان بزيادة عدد الموظفين في الأجنحة الطبية، مع الإشارة إلى قيود الميزانية في تلبية طلبات النقابة بشكل مباشر.

وعد كريس مينز زعيم العمال بإدخال الحد الأدنى من مستويات التوظيف القابلة للتنفيذ، بدءًا من أقسام الطوارئ والانتقال تدريجياً إلى مناطق أخرى بما في ذلك أجنحة الولادة ووحدات العناية المركزة.

في أحدث ميزانية، خصص التحالف 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات لتوظيف 10,148 موظفًا بدوام كامل في المستشفيات والخدمات الصحية، والتي تشمل الممرضات والقابلات وكذلك الأطباء والمسعفين وأخصائيين الأمراض المعدية والباحثين.
اقرأ المزيد

بعد القطارات والحافلات: إضراب ثالث للممرضات والقابلات في نيو ساوث ويلز للمطالبة بتحسين ظروف العمل

تسعى حكومة حزب العمال إلى إضافة 1200 ممرضة وقابلة إضافية، متخطية الرقم المعلن لحكومة التحالف، خلال السنوات الأربع الأولى من حكمها.

كما أعلن حزب العمال أيضًا عن تقديم إعانات لمساعدة 2000 طالب في كليات الطب، مما يؤدي إلى خصم حوالي 12,000 دولار من تكلفة الشهادة، بهدف جذب المزيد من الأشخاص إلى المهنة.

ووفقًا لبيانات الجمعية، فقد تراجعت نيو ساوث ويلز عن الولايات الأخرى في تنفيذ النسب المقررة قانونًا، حيث أدخلتها فيكتوريا وكوينزلاند وكانبرا بالفعل، في حين أن جنوب أستراليا وغرب أستراليا تتقدمان في الإجراءات.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.
شارك
نشر في: 15/03/2023 12:47pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

08:16
Ambulances arrive at St Vincent's Hospital

تعرفوا على شروط طلب سيارة الإسعاف وتكلفتها في أستراليا

07:40
Iman wedding1.jpg

الملكة رانيا تشارك فرحتها بعقد قران الأميرة إيمان بكلمات مؤثرة. فماذا قالت؟

VICTORIA POLICE STOCK

حادث تصادم كبير في منطقة مطاعم شهيرة في ملبورن ومراهقة تصارع الموت

09:41
AUKUS

رئيس الوزراء الأسترالي يبشر ببزوغ 'فجر جديد' عشية الاعلان عن اتفاقية الغواصات النووية مع أمريكا وبريطانيا

11:52
WhatsApp Image 2023-03-14 at 1.22.11 PM.jpeg

جمعية السيدات اللبنانيات الأستراليات مستمرة في عطاءاتها: عشاء خيري لدعم سيزوبيل في لبنان

09:20
jonathan-borba-lrQPTQs7nQQ-unsplash.jpg

'شعرت أنني حرة': حصص لياقة بدنية للنساء فقط تلقى إقبالا من سيدات من جميع الخلفيات الثقافية

13:00
CHINA IRAN SAUDI ARABIA DIPLOMACY

هل يعتبر نجاح الصين في تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران خسارة لأمريكا في الشرق الأوسط؟

Daily News Roundup (2).jpg

إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي ينذر بأزمة مالية عالمية وأستراليا تراقب التداعيات على اقتصادها