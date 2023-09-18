"إحدى الضحايا في حالة حرجة": حادثة طعن في حرم الجامعة الوطنية في كانبرا

تم نقل طالبتين تبلغان من العمر 20 عامًا إلى المستشفى بعد تعرضهما لحادث طعن في حرم الجامعة وبحسب بيان للشرطة، فإن إحدى الطالبتين في حالة حرجة والأخرى في حالة مستقرة. كما تعرض رجل آخر يبلغ من العمر 34 عامًا للاعتداء وأصيب بجروح طفيفة.





وتم استدعاء شرطة ACT وخدمات الإسعاف في إلى الحرم الجامعي حوالي الساعة الثانية وخمس واربعين دقيقة من مساء أمس بعد ورود تقارير عن حادث طعن.





وقبضت الشرطة على المشتبه به بتنفيذ الهجوم شخص ولا تبحث الشرطة عن أي أشخاص آخرين علماً بانه يٌعتقد انه من طلاب الجامعة.





وود في بيان الشرطة: "يُطلب من أي شهود لم يتحدثوا بالفعل إلى الشرطة الحضور إلى مركز الشرطة أو الاتصال بـ Crime Stoppers على الرقم 1800333000





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