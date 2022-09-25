تواجه شركة Optus هجرة جماعية للعملاء الذين يطالبون بالتعويض بسبب تسريب بيناتهم الشخصية

النقاط الرئيسية تعهد عملاء Optus الغاضبون من اختراق البيانات الضخم لشركة الاتصالات بمغادرة الشركة والمطالبة بالتعويض

لم يتم انتهاك تفاصيل الدفع أو كلمات السر في الهجوم الإلكتروني على بينات الشركة

مستويات المخاطر المرتبطة بخرق البيانات ستختلف من شخص لآخر

يطالب عملاء Optus الحاليون والسابقون المساعدة في حماية معلوماتهم الشخصية، حيث يقول أحد الخبراء إن مستوى المخاطر ستختلف من شخص لآخر.





تعهد عملاء Optus الغاضبون من اختراق البيانات الضخم لشركة الاتصالات بمغادرة الشركة والمطالبة بالتعويض، بينما يقول خبير أمن البيانات إن اختراقًا بهذا الحجم كان "حتميًا" وهناك حاجة إلى قوانين حماية بيانات أكثر صرامة لمنع حدوث المزيد من هذه الانتهاكات.





أكدت الرئيسة التنفيذية للشركة Kelly Bayer Rosmarin يوم الجمعة أن الاختراق، الذي وصف بأنه أحد أكبر خروقات البيانات في البلاد، قد يكون قد أضر بسجلات شخصية لما يصل إلى 10 ملايين أسترالي.





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وهم الان معرضين لخطر الحصول على أسمائهم وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم، وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام رخصة القيادة وأرقام جوازات سفرهم.





وقالت باير روزماري، إنه لم يتم انتهاك تفاصيل الدفع أو كلمات السر في الهجوم الإلكتروني.





راقبت الشرطة الفيدرالية شبكة الإنترنت المظلمة وسط تقارير عن قراصنة يحاولون بيع الملايين من المعلومات الشخصية خاصة بأستراليين بعد الاختراق، مع اعتراف Optus بأنه من المحتمل أن يقدم المجرمون مطالبات تستفيد مالياً من التسريب.





سعت SBS News للحصول على تعليق من Optus حول ما إذا كانت ستعوض العملاء عن الخسائر الناجمة عن خرق البيانات.





وقالت الشركة في بيان سابق صباح السبت: "يجري التحقيق في الهجوم من قبل الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ونصحت شركة Optus بعدم تقديم تعليق على جوانب معينة من التحقيق، بما في ذلك التحقق من صحة معلومات العملاء المنشورة على الإنترنت.. "



مزيج من الإخفاقات

قال جاستن وارين، رئيس Electronic Frontiers Australia والمدير الإداري لشركة PivotNine Consulting، لـ SBS News إن اختراق Optus كان "أمرًا لا مفر منه، وليس مفاجئًا ولكنه مخيب للآمال".





وقال إنه يبدو أن الخرق كان بسبب "مزيج من الإخفاقات".





أولاً، يبدو أن Optus خزنت معلومات الاتصال الخاصة بها في مكان توجد به معلومات "حساسة إلى حد ما" مثل رخصة القيادة وتفاصيل جواز السفر، على حد قوله.





"كان يجب أن يكون هذا منفصلاً، ما كان يجب أن يكون متاحًا بسهولة. لا ينبغي أن تكون نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات مرئية بشكل عام للإنترنت، ولا يجب أن يكون الوصول إليها بدون أي نوع من المصادقة سهلا".





"هناك العديد من الأشياء التي حدثت هنا والتي لا يجب أن تحدث، أي منها، لو تم القيام به بشكل مختلف كان سيغير النتيجة".





وقال وارن إن شركات الاتصالات الأخرى كانت على الأرجح في خطر حدوث انتهاكات مماثلة.





السيد وارين أضاف إن مستويات المخاطر المرتبطة بخرق البيانات ستختلف من شخص لآخر. إن تزوير الهوية كان التهديد الأكثر احتمالا لمعظم الناس. وإن الأمر متروك للأفراد لتقييم مخاطرهم واتخاذ الإجراءات ذات الصلة.





بالنسبة للبعض، قد يعني هذا الاتصال بمسجل الولاية الخاص لتغيير هوية رخصة القيادة الخاصة بهم، أو تجديد جواز سفرهم في وقت أبكر قليلاً من المعتاد. كما نصح الأشخاص باستخدام مدير كلمات المرور والمصادقة متعددة العوامل عند الضرورة لجعل الأمر أكثر صعوبة على شخص يتظاهر بأنه هم من تولي هذه الخدمات.





كما نصح الأشخاص بالاتصال بـ Optus لتعليق رقم هاتفهم لمنع شخص ما من نقله بعيدًا إلى مزود آخر ثم استخدامه لمحاولة الاستيلاء على حسابات شخص ما.





في رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء يوم الجمعة، شجعتهم Optus على البحث عن أي نشاط مشبوه أو غير متوقع عبر حساباتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك الحسابات المصرفية؛ الإبلاغ عن أي نشاط احتيالي؛ ابحث عن اتصال من المحتالين؛ عدم النقر فوق الأخبار المشبوهة؛ عدم تقديم كلمات مرور أو أي معلومات شخصية أو مالية؛ ويقولون لا لطلبات الوصول إلى أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.





قالت المدافعة عن بيانات المستهلك كيت بور إنه من "العدل تمامًا" أن يسعى العملاء للحصول على تعويض من شركة الاتصالات.





وإنه يجب أن يكون هناك نهج أفضل لمساعدة الناس في تداعيات انتهاكات البيانات على هذا النطاق.



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