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أوبتس تعلن عن عودة تدريجية لبعض الخدمات الهاتفية

تأثر أكثر من 10 ملايين أسترالي بانقطاع الخدمات الهاتفية لشركة أوبتس.

An Optus logo and 'Yes' sign amidst black balloons.

A nationwide outage has affected mobile and internet services. Source: Getty / Brendon Thorne

تقول أوبتس أن بعض الخدمات "يتم استعادتها تدريجيًا" بعد انقطاع الشبكة الوطنية منذ صباح اليوم.

هذا وقد تأثر أكثر من 10 ملايين أسترالي بانقطاع الخدمات الهاتفية لشركة أوبتس.

وقالت أوبتس على موقعها الالكتروني في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن مهندسيها ما زالوا يحققون في الخلل في الشبكة الذي اثر على العملاء.
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وأكدت الشركة أن بعض خدمات الخطوط المحمولة والثابتة "يتم استعادتها تدريجيًا" بعد انقطاع الشبكة الوطنية.

وانقطعت الشبكة حوالي الساعة الرابعة صباحًا يوم الأربعاء، حيث لم يتمكن أكثر من 10 ملايين عميل من الاتصال بالإنترنت أو إجراء أو استقبال المكالمات لعدة ساعات.

وصرحت الشركة بعد ظهر الأربعاء أن الأمر قد يستغرق بضع ساعات حتى تتعافى جميع الخدمات.
وقالت شركة الاتصالات في منشور لها على موقع X أو تويتر سابقا: "قد تتم استعادة الخدمات الهاتفية في مواقع مختلفة خلال ذلك الوقت".

"نكرر اعتذارنا للعملاء عن انقطاع الخدمة على مستوى البلاد هذا الصباح".

واختتمت الشركة تغريدتها موضحة: "سنواصل تقديم التحديثات فور ما تتوفر لدينا المعلومات."

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نشر في: 8/11/2023 2:01pm
آخر تحديث: 8/11/2023 2:14pm
المصدر: SBS
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