شركة Origin للكهرباء تحقق مليار دولار أرباح والغلاء يحرق الأستراليين

أثار تقرير أرباح الشركة، الذي يأتي بعد أقل من شهرين من إعلانها عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء بنسبة 25 % انتقادات النقابات العمالية.

Three gas burners with blue flames

Origin cited “elevated commodity prices” and declining coal supply costs as key factors in the increased earnings. Source: AAP / Joel Carrett

النقاط الرئيسية
  • زادت أرباح شركة Origin بنسبة 83.5 %
  • انتقد المجلس الأسترالي للنقابات العمالية ارتفاع الأرباح وسط معاناة الأسترليين مع تكاليف المعيشة.
  • يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان بنك الكومنولث عن تحقيق صافي ربح قدره 10.2 مليار دولار.
أعلنت شركة Origin Energy، إحدى أكبر منتجي الطاقة والكهرباء في أستراليا، عن زيادة بنسبة 83.5% في الأرباح للسنة المالية 2023، أي ما يعادل صافي ربح سنوي قدره 1.06 مليار دولار.

وذكر التقرير أن أرباح الشركة ارتفعت من 2.11 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 3.12 مليار دولار.
وأشار فرانك كالابريا الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن "ارتفاع أسعار السلع الأساسية" وانخفاض تكاليف إمدادات الفحم كعوامل رئيسية في زيادة الأرباح، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة تصل إلى 2% يوم الخميس.

ويرى مجلس النقابات الأسترالية (ACTU) أن زيادة أرباح الشركة "ستشكل صدمة لكثير من مستهلكي الطاقة".
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ويعلق جوزيف ميتشل سكرتير النقابة قائلا:"سيجد الأستراليون صعوبة في استيعاب حقيقة أن شركة Origin يمكن أن تنشر مثل هذه الزيادة الهائلة في الأرباح خاصة عندما نسمع قصصًا مفجعة عن أشخاص ينامون دون تدفئة أو ماء ساخن أو يضحون بإضاءة منازلهم ليلاً لمجرد أن يتمكنوا من تغطية نفقاتهم".

وكما ارتفعت أسعار الغاز بشكل حاد في يناير/كانون الثاني، حيث ارتفع متوسط التعريفة للأسر في بعض أنحاء البلاد بنسبة تصل إلى 22.1٪، أو 370 دولارًا سنويًا، بناءً على متوسط الاستهلاك السنوي.
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وتأتي أرباح أخبار Origin بعد ثمانية أيام فقط من إعلان بنك الكومنولث زيادة بنسبة 5% في الأرباح، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.2 مليار دولار في صافي أرباح العام بالكامل بعد الضرائب.

وكما يأتي ذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة Telstra، أكبر شركة اتصالات في أستراليا، عن أرباح سنوية قدرها 2.1 مليار دولار، بإجمالي دخل قدره 23.2 مليار دولار للعام المالي 2023.

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نشر في: 18/08/2023 1:34pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
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