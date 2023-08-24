برلمان كوينزلاند يمرر قوانين مثيرة للجدل تسمح باحتجاز الأطفال في مراكز تابعة للشرطة

المدافعون عن الشباب يقولون إن القوانين تحرم الأطفال من حقوق الانسان الاساسية باحتجازهم مع البالغين في ذات المراكز

State attorneys-general are finalising a proposal to raise the age of criminal responsibility to 12, but advocates say it's still too low.

State attorneys-general are finalising a proposal to raise the age of criminal responsibility to 12, but advocates say it's still too low. Source: Getty, Moment RF / Getty Images/Moment RF

مرر برلمان كوينزلاند مشروع قانون مثير للجدل بفرض تغييرات تسمح باستخدام مراكز احتجاز تابعة للشرطة وسجون البالغين كمراكز لاحتجاز الأطفال في الولاية.

ودافعت حكومة بالاشاي عن التعديلات "العاجلة" لقوانين قضاء الشباب بينما انتقدت المعارضة والخضر حكومة العمال لتسريعها تمرير القوانين عبر البرلمان دون التدقيق المناسب.

وأثار المدافعون عن عدالة الشباب مخاوف من أن التغييرات ستحرم الأطفال في نظام عدالة الشباب من حقوق الإنسان الأساسية من خلال احتجازهم مع البالغين في مراكز تابعة للشركو أو في سجون البالغين.

وتقول المديرة الوطنية لمنظمة "تشينج ذا ريكورد- تغيير السجل"، ماغي مان، إن هناك حلولًا أفضل متاحة، وإن قوانين الشرطة الأكثر صرامة ليست هي الحل لمكافحة جرائم الشباب.
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نشر في: 25/08/2023 7:52am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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