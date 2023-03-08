رفض في البداية طلب عائلة ابنها مصاب بمتلازمة داون للحصول على الإقامة الدائمة. فكيف نجحت في النهاية؟

النقاط الرئيسية: تم إخبار الأسرة، وهي من الهند، الشهر الماضي أن أمامها 35 يومًا فقط لمغادرة البلاد

ناشد الوالدان السيد جايلز التدخل شخصيًا وكانت هذه هي فرصتهم الأخيرة للبقاء في البلاد

في رسالة إلى الأسرة يوم الأربعاء أكد السيد جايلز أنه منحهم الإقامة الدائمة الفورية

حصلت عائلة من بيرث كانت تواجه الترحيل لأن ابنها ولد بمتلازمة داون على الإقامة الدائمة بعد تدخل شخصي من وزير الهجرة أندرو جايلز.





القرار، الذي يأتي قبل أكثر من أسبوع بقليل من الموعد الذي كان على الأسرة مغادرة أستراليا فيه، يعني أن كريشنا أنيش وأنيش كوليكارا و طفليهما، سيبقون في أستراليا على المدى الطويل.





تم إخبار الأسرة، وهي من الهند، الشهر الماضي أن أمامها 35 يومًا فقط لمغادرة البلاد لأن حالة آريان البالغ من العمر 10 سنوات تعني أنه يُعتبر عبئًا على دافعي الضرائب.





ناشد الوالدان السيد جايلز التدخل شخصيًا وكانت هذه هي فرصتهم الأخيرة للبقاء في البلاد بعد استنفاد جميع الخيارات القانونية.



وفي رسالة إلى الأسرة يوم الأربعاء أكد السيد جايلز أنه منحهم الإقامة الدائمة الفورية.





وجاء في الرسالة أن «[الوزير] نظر شخصيًا في قضيتكم وقرر ممارسة سلطة المصلحة العامة ليحل محل قرار محكمة [الطعون الإدارية]».





وقالت كريشنا للصحفيين إلى جانب زوجها وأطفالها بعد القرار إن الأسرة شعرت بالارتياح لتدخل وزير الهجرة في قضيتهم.





وقالت: «لا أستطيع أن أخبركم بمشاعري في ذلك الوقت لأنني كنت سعيدة حقًا. كنت فوق القمر من السعادة. إنه خبر رائع كما سمعته من قبل».





«لقد بكيت حرفيًا يمكننا البقاء هنا يمكننا العيش في هذا المجتمع يمكننا توفير بيئة جيدة جدًا لأطفالنا.»



يعمل الزوجان في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية حيث تعمل كريشنا كخبيرة في الأمن السيبراني وأنيش يعمل في مجال الاتصالات.





وقال أمين صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا سوريش راجان، الذي يمثل الأسرة، إن مساهمتهم في المجتمع الأسترالي قد تم أخذها في الاعتبار في التدخل.





وقال: «تعود معايير المصلحة العامة هذه إلى حقيقة أن كريشنا وأنيش يؤديان أعمالًا في الصناعات الحيوية وأن الجمهور يريدهما هنا».





لكنه أضاف أن عملية المراجعة المرهقة التي خضعت لها الأسرة للوصول إلى هذه النقطة غير مقبولة.





وقال: «لا يمكننا تعريض العائلات لهذا التعذيب حيث يتم رفضها من قبل الإدارة ومن ثم يتعين عليهم دفع الكثير من المال للذهاب إلى المحكمة».





قالت كريشنا إن رفض تأشيرة عائلتهم في البداية بسبب طفلهم الذي يعاني من إعاقة قد كسر قلبها.





وقالت: «نريد مجتمعًا يقبل آريان كما هو ولا نريد أن يميز أي شخص [ضده] أو يراه بعين مختلفة».





«نأمل أن تتغير القاعدة حتى تتمكن أي عائلة مثلنا من الحصول على إقامة دائمة إذا كانت تستوفي جميع المعايير».





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