رفض في البداية طلب عائلة ابنها مصاب بمتلازمة داون للحصول على الإقامة الدائمة. فكيف نجحت في النهاية؟

تم السماح للعائلة بالبقاء في أستراليا بعد تدخل وزير الهجرة في قضيتهم.

Two adults with two children

Krishnadevi Aneesh and Aneesh Kollikkara, pictured with their two children, had faced deportation because their son's condition makes him a burden to the taxpayer. Source: SBS / Tom Stayner

النقاط الرئيسية:
  • تم إخبار الأسرة، وهي من الهند، الشهر الماضي أن أمامها 35 يومًا فقط لمغادرة البلاد
  • ناشد الوالدان السيد جايلز التدخل شخصيًا وكانت هذه هي فرصتهم الأخيرة للبقاء في البلاد
  • في رسالة إلى الأسرة يوم الأربعاء أكد السيد جايلز أنه منحهم الإقامة الدائمة الفورية
حصلت عائلة من بيرث كانت تواجه الترحيل لأن ابنها ولد بمتلازمة داون على الإقامة الدائمة بعد تدخل شخصي من وزير الهجرة أندرو جايلز.

القرار، الذي يأتي قبل أكثر من أسبوع بقليل من الموعد الذي كان على الأسرة مغادرة أستراليا فيه، يعني أن كريشنا أنيش وأنيش كوليكارا و طفليهما، سيبقون في أستراليا على المدى الطويل.

تم إخبار الأسرة، وهي من الهند، الشهر الماضي أن أمامها 35 يومًا فقط لمغادرة البلاد
لأن حالة آريان البالغ من العمر 10 سنوات تعني أنه يُعتبر عبئًا على دافعي الضرائب.

ناشد الوالدان السيد جايلز التدخل شخصيًا وكانت هذه هي فرصتهم الأخيرة للبقاء في البلاد بعد استنفاد جميع الخيارات القانونية.
وفي رسالة إلى الأسرة يوم الأربعاء أكد السيد جايلز أنه منحهم الإقامة الدائمة الفورية.

وجاء في الرسالة أن «[الوزير] نظر شخصيًا في قضيتكم وقرر ممارسة سلطة المصلحة العامة ليحل محل قرار محكمة [الطعون الإدارية]».

وقالت كريشنا للصحفيين إلى جانب زوجها وأطفالها بعد القرار إن الأسرة شعرت بالارتياح لتدخل وزير الهجرة في قضيتهم.

وقالت: «لا أستطيع أن أخبركم بمشاعري في ذلك الوقت لأنني كنت سعيدة حقًا. كنت فوق القمر من السعادة. إنه خبر رائع كما سمعته من قبل».

«لقد بكيت حرفيًا يمكننا البقاء هنا يمكننا العيش في هذا المجتمع يمكننا توفير بيئة جيدة جدًا لأطفالنا.»
اقرأ المزيد

العائلة السريلانكية "ممتنة وتشعر بالسلام" لمنحها الاقامة الدائمة في أستراليا

يعمل الزوجان في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية حيث تعمل كريشنا كخبيرة في الأمن السيبراني وأنيش يعمل في مجال الاتصالات.

وقال أمين صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا سوريش راجان، الذي يمثل الأسرة، إن مساهمتهم في المجتمع الأسترالي قد تم أخذها في الاعتبار في التدخل.

وقال: «تعود معايير المصلحة العامة هذه إلى حقيقة أن كريشنا وأنيش يؤديان أعمالًا في الصناعات الحيوية وأن الجمهور يريدهما هنا».

لكنه أضاف أن عملية المراجعة المرهقة التي خضعت لها الأسرة للوصول إلى هذه النقطة غير مقبولة.

وقال: «لا يمكننا تعريض العائلات لهذا التعذيب حيث يتم رفضها من قبل الإدارة ومن ثم يتعين عليهم دفع الكثير من المال للذهاب إلى المحكمة».

قالت كريشنا إن رفض تأشيرة عائلتهم في البداية بسبب طفلهم الذي يعاني من إعاقة قد كسر قلبها.

وقالت: «نريد مجتمعًا يقبل آريان كما هو ولا نريد أن يميز أي شخص [ضده] أو يراه بعين مختلفة».

«نأمل أن تتغير القاعدة حتى تتمكن أي عائلة مثلنا من الحصول على إقامة دائمة إذا كانت تستوفي جميع المعايير».

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


 


شارك
نشر في: 9/03/2023 8:49am
By Finn McHugh, Tom Stayner
المصدر: SBS
Available in other languages
الموضوع
Perth

الأكثر متابعة

11:48
20230306_202509.jpg

'يوم الوفاء للجوهرة': تكريم نساء عربيات رائدات في اليوم العالمي للمرأة

11:06
Afghanistan

ما الذي حول مذيعة تلفزيونية إلى عاملة في مصنع؟

12:31
SBS A 24.jpg

'أس بي أس عربي 24 تحتفل بعيدها السابع': الإعلامي علي البهنساوي يكشف أسباب إطلاق القناة عام 2016

13:06
Ferial-unesco2011.jpg

من أستراليا إلى الأمم المتحدة: امرأة عربية أسترالية تتفوق بالعلم والتكنولوجيا

Houses in an estate.

هل تجدون صعوبة في سداد أقساط منازلكم مع ارتفاع أسعار الفائدة؟ هذه نصيحة الخبراء لكم

The Reserve Bank of Australia has lifted the official cash rate for the third straight month in a row.

بنك الاحتياط الأسترالي يرفع الفائدة للمرة العاشرة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرة أعوام

QLD HOUSING STOCK

'نعلم أن المستأجرين يعانون': لماذا اختفت العقارات ذات الإيجار الأقل من 400 دولار في الأسبوع؟

07:42
2.jpeg

شو قصص اللبنانيين في فيكتوريا؟: ورشة عمل لنادي الطلاب اللبنانيين في جامعة ملبورن